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AK Parti MYK toplantısı sona erdi

30.05.2022 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti MYK toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı 2 saat 40 dakika sürdü.

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