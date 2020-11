AK Parti Uşak Kadın Kolları Başkanı Sabancı: "Kadına karşı şiddet turuncu çizgimizdir"

AK Parti Uşak Kadın Kolları Başkanı Hilal Sabancı, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz” dedi.

Parti il binasında 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan AK Parti Uşak Kadın Kolları Başkanı Hilal Sabancı, her yıl olduğu gibi bu yıl da canlarını yakan şiddetle mücadelede çizgilerini tekrarlayarak, sadece kadına değil bütün şiddete karşı olduklarını belirtti. Sabancı, “Bugün yılın sadece bir gününe hapsedilmiş, kalan 364 günde unutulan bir gün değildir. Maalesef bugün ve kalan her gün kadına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddet devam ediyor. Tüm çabalara, çığlıklara, kanunlara rağmen bahaneleriyle bazı cahillerin elleri, dilleri kadından, çocukların bedenlerine, adeta bir balyoz gibi iniyor. Şiddet bizim turuncu çizgimizdir demiştik. O çizgiyi aşanlarla çetin mücadelemiz dün olduğu gibi bugün de yanın da sürecektir. Kadın Allah’ın yarattığı kıymetli varlık, biri diğerini tamamlayan insan. Nice peygamberlerin, şehitlerin annesi, nicelerinin şefkatli eşi, yol arkadaşı, evladı. Dünya tarihini yazan ve yaşayan ilk şahitten biri ama bugün biz yine, kadına yönelik şiddeti konuşuyoruz ve dikkatleri çekiyoruz. 2 binli yıllarda bu ilkelliği ve zorbalığı durdurmak için tüm dünyanın mücadele ettiğini görüyoruz. Kadına yönelik şiddet sadece bir kişiye yönelmiş bir tehdit olmaktan çok uzaktır. Bu eylem tüm toplumun huzuruna kast ediyor, aileyi parçalıyor, geriye hayatını kaybetmiş ya da travmalarla dolu kadınlar, mutsuz çocuklar ve karanlık bir gelecek bırakıyor. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz. Aynı duyarlılığa sahip toplumumuzun tüm bireylerini de şiddete karşı turuncu çizgilerini çekmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.