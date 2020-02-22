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AK Parti’de kongre süreci başlıyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 22.02.2020 01:28 | Son Güncelleme

AK Parti Adıyaman teşkilatında ilçe kongreleri 23 Şubat Pazar günü başlıyor.AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 7.

AK Parti Adıyaman teşkilatında ilçe kongreleri 23 Şubat Pazar günü başlıyor.
AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 7. olağan kongre sürecinin hafta sonu yapılacak olan Samsat ve Sincik kongreleri ile Adıyaman’da başlayacağını duyurdu.
7. Olağan kongre süreci kapsamında delege seçimleri, belde başkanlıkları atamalarının büyük oranda tamamlandığını belirten İl Başkanı Dağtekin, 23 Şubat’ta başlayacak olan ilçe kongre sürecinin Mart ayı sonunda tamamlanacağını ifade etti.
Türkiye için inandığın yolda yürü sloganıyla kongre sürecine girdiklerini anımsatan Başkan Dağtekin, “Mevcut kadrolarımızla beraber bu kutlu davaya gönül vermiş, herhangi bir kademede görev almış olanlardan başlayarak siyasete ve hizmete talip olan herkesi kongre sürecinde aktif olarak katılmaya davet ediyorum. AK Parti olarak bizim kapılarımız sonuna kadar açıktır ve açık kalmaya devam edecektir. Kongre takviminin açıklanmasından sonra başta Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Erkan Kandemir olmak üzere il koordinatörlerimizle birlikte yaptığımız saha çalışmaları, genel merkezimizde yaptığımız çalıştaylar ve istişare toplantılarımızla sadece teşkilatlarımızla değil ak davamıza gönül veren tüm kardeşlerimizi bu sürecin bir parçası haline getirmek için çaba sarf ediyoruz. İnanıyorum ki bu kongre sürecinde bunu başaracağız. Kadim davamız ile milletimize hizmet aracı gördüğümüz siyasetimiz ve onun yüce çatısı olarak kabul ettiğimiz AK Parti olarak kongrelerimizi inşallah inanç, kararlılık ve gayretle tamamlayacağız. İlçe kongrelerimizin startını 23 Şubat Pazar günü Samsat ve Sincik ilçelerimizde vereceğiz. Tüm teşkilat mensuplarımızı ve tüm vatandaşlarımızı kongreye davet ediyorum. İnandığımız bu kutlu dava yolunda, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemiz, milletimiz ve şehrimiz için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gece gündüz demeden durmaksızın birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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