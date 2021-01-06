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AK Parti’den suç duyurusu

SAMSUN HABERLERİ  | 06.01.2021 16:47 | Son Güncelleme

AK Parti Samsun İl Başkanlığı İlker Başbuğ, Can Ataklı ve Fikri Sağlar hakkında suç duyurusunda bulundu.AK Parti Samsun İl Başkanı Av.

AK Parti’den suç duyurusu

AK Parti Samsun İl Başkanlığı İlker Başbuğ, Can Ataklı ve Fikri Sağlar hakkında suç duyurusunda bulundu.
AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Ersan Aksu, suç duyurusunun ardından yaptığı açıklamada, "AK Parti Samsun İl Teşkilatı’nı temsilen, Fikri Sağlar, Can Ataklı ve İlker Başbuğ hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ’halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ başlığını taşıyan 216’ncı maddesine istinaden, Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduk. Türkiye’nin 81 vilayetindeki AK Parti teşkilatları olarak biz de, yapılan bu saldırıları; demokrasinin kalbi milli iradeye, onun taşıyıcısı siyaset kurumuna ve nihayetinde bizatihi demokrasimize, partimize ve seçilmiş Cumhurbaşkanımıza yönelik bir saldırı olarak görüyor ve hukukun bize verdiği hakları kullanarak, suç duyurusunda bulunmak suretiyle, milletimize ve tarihe karşı görevimizi yerine getirdiğimize inanıyoruz" dedi.
Programa; AK Parti Samsun İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ve İlçe Başkanları katıldı.

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