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AK Partili başkanın İmam Hatip ve Trabzon sözlerine kendi partisinden tepki!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Katıldığı bir programda, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli olacaksınız ya da Trabzonlu, bizim dönemimizde böyle" ifadelerini kullanan AK Partili Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a kendi partisinden de tepki geldi. AK Parti'li Cahit Özkan, "Kabul etmiyoruz. Kaldı ki kendisi ne imam hatiplidir ne de Trabzonludur" dedi.

TBMM Genel Kurulunda, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın katıldığı bir programda sarf ettiği "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli olacaksınız ya da Trabzonlu, bizim dönemimizde böyle." ifadelerini anımsattı.

AK Parti'ye mensup belediye başkanı ya da bürokratların her fırsatta Trabzonluları hedef gösteren açıklamalar yaptıklarını söyleyen Örs, "Esenler Belediye Başkanıyla başlayan, Kahramanmaraş Belediye Başkanıyla devam eden bu zincire bugün de Balıkesir Belediye Başkanı eklenmiştir. Bu son hadiseden sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum: Belediye başkanlarınızı, Trabzon'la ilgili konuşurken 1 kez değil, 61 kez düşünüp konuşmaları hususunda gerekli uyarıları vakit geçirmeden yapın." şeklinde konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Örs'ün konuşması üzerine söz alarak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'ın öğrencilerle hasbihal ederken mizah sınırlarını aştığını ve Trabzonlu hemşehrileri üzdüğünü söyledi.

"KABUL ETMİYORUZ"

Özkan, "Kabul etmiyoruz. Kaldı ki kendisi ne imam hatiplidir ne de Trabzonludur, 1 milyondan fazla vatandaşımızın yaşadığı Büyükşehir Belediye Başkanımızdır. Trabzonlu hemşehrilerimize yapılan bu haksızlığı asla kabul etmediğimizi ifade ediyoruz." açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti AK Partili Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz

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Okuyucu Yorumları 36 yorum
HİİÇ BOŞUNA TEPKİ VERMEYİN ÇÜNKÜ ADAM SONUNA KADAR HAKLI. 90 PUAN ALIP ELENEN NİCE CEVHER İNSANLAR VARKEN 50 PUAN ALIP SIRF AKEPE TEŞKİLATINDAN DİYE ATANAN NİCE LERİNİ GÖRDÜK...
Adam imam hatipli ve trabzonlu olmadığı için belediye bașkanlığında pinekliyor iste. Gayet net.
Zaten kendisi imamhatipli ve Trabzonlu olmadığı için makam sahibi olamamış.
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