YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. AK Partililer kan bağışında bulundu

AK Partililer kan bağışında bulundu

KİLİS HABERLERİ  | 20.05.2020 10:56 | Son Güncelleme

AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile yönetim kurulu üyeleri iftardan sonra kan bağışında bulundular.İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Gençlik Kolları İl Başkanı Haluk Korkmaz ile AK Partililer Kilis Kızılay Kan Merkezine iftardan sonra gider kan bağışında bulundular.

AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile yönetim kurulu üyeleri iftardan sonra kan bağışında bulundular.
İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Gençlik Kolları İl Başkanı Haluk Korkmaz ile AK Partililer Kilis Kızılay Kan Merkezine iftardan sonra gider kan bağışında bulundular. Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz, Ramazan ayı ile korona virüs nedeniyle kan stoklarını ciddi azalma olduğunu ifade ederek, “İftardan sonra kan merkezinde kan bağışında bulunan vatandaşlarımız için açıyoruz. AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Gençlik Kolları İl Başkanı Haluk Korkmaz ile yönetim kurulu üyelerine kan bağışında bulundukları için teşekkür ediyorum” dedi.
İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Kan bağışında bulunan teşkilat mensuplarına teşekkür ettiğini ifade ederek, “3 ayda bir arkadaşlarımızla birlikte düzenli kan bağışında bulunuyoruz. Korona virüs nedeniyle kan bağışında bir düşüş var, bu nedenle tüm Kilislileri kan bağışında bulunmaya davet ediyorum” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Alyans neden sol parmağa takılır? Alyans neden sol parmağa takılır?
Halk ona 'şeytan mantası' diyor! Böyle görüntülendi Halk ona 'şeytan mantası' diyor! Böyle görüntülendi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

81 il valiliğine şehir giriş-çıkış tedbirleri genelgesi

81 il valiliğine şehir giriş-çıkış tedbirleri genelgesi

Kadir Gecesi 200 aileye yardım

Kadir Gecesi 200 aileye yardım

80 baro ve Türkiye Barolar Birliğinden ortak açıklama

80 baro ve Türkiye Barolar Birliğinden ortak açıklama

Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbullulara teşekkür

Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbullulara teşekkür

Trablus'un güneyindeki Esabia kenti, Libya hükümetine katıldı

Trablus'un güneyindeki Esabia kenti, Libya hükümetine katıldı

Kilis Namaz Vakitleri 20 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:36
Sabah
05:13
Öğle
12:33
İkindi
16:22
Akşam
19:43
Yatsı
21:13

Kilis Nöbetçi Eczaneler20 Mayıs Çarşamba

Deva Eczanesi
Merkez
Günal Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kilis sosyal mesafeye uymuyor

Kilis sosyal mesafeye uymuyor

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kilis’te sosyal mesafe hiçe sayıldı

Kilis’te sosyal mesafe hiçe sayıldı

Zırhlı Araçlar Ve Askeri Malzeme Taşıyan Araçlar Suriye Sınırına Sevk Edildi

Zırhlı Araçlar Ve Askeri Malzeme Taşıyan Araçlar Suriye Sınırına Sevk Edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.