Akademi, 2021 Oscar törenini erteleme kararını tartışıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın en prestijli etkinliklerinden biri olan 93. Oscar Ödülleri’nin ertelenmesi planlanıyor. Dünyanın dört bir yanında sinema salonlarının kapatılmasına, film çekimlerinin durdurulmasına ve vizyon tarihlerinin ertelenmesine yol açan koronavirüs salgını muhtemelen Oscar ödüllerini de etkileyecek.

93’üncü Oscar törenine daha çok zaman olsa da Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi şimdiden töreni ertelemeyi tartışıyor. 28 Şubat 2021’de yapılması planlanan 93. Oscar Ödülleri için henüz net bir karar alınmadı.

Variety dergisine konuşan bir kaynak, “Muhtelemen ertelenecek” yorumunu yapsa da yeni bir tarih ve diğer detaylar hakkında bilgi vermedi.

OSCAR TARİHİNDE BİR İLK

Corona virüs salgını nedeniyle nisan ayında Oscar’da kural değişikliğine gidilmiş, filmlerin vizyona girmiş olma zorunluluğu kaldırılarak VOD ya da dijital platformlarda gösterilmesi yeterli hale getirilmişti. Salgın nedeniyle pek çok filmin vizyona giremediği bugünlerde alınan bu karar, Oscar tarihinde bir ilk olarak kayda geçmişti.

Akademi Başkanı David Rubin, kural değişikliğini duyururken yaptığı açıklamada, durumun nasıl şekilleneceğini öngörmenin imkansız olduğunu söylemişti.



