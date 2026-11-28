Brezilya'nın Santa Catarina eyaletindeki bir cezaevinde alışılmışın dışında bir güvenlik yöntemi uygulanıyor.

KÖPEKLERİN YERİNİ KAZLAR ALDI

Cezaevinin iç çiti ile ana dış duvarı arasında kalan yeşil alanda dolaşan kazlar, mahkumların olası firar girişimlerine karşı devriye geziyor.

Günün bir bölümünü cezaevindeki gölette yüzerek geçiren kazlar, çevredeki hareketlilikleri sesleriyle haber veriyor.

Daha önce aynı görevde kullanılan köpeklerin yerini alan kazlar, dikkatli ve tetikte olmaları sayesinde cezaevi güvenliğinin bir parçası haline geldi.

SÜRÜNÜN LİDERİ PİU-PİU

Cezaevindeki kaz sürüsünün başında ise Piu-Piu isimli kaz bulunuyor. Diğer kazlara öncülük eden Piu-Piu, görevliler tarafından adıyla çağrıldığında kendine özgü bir ses çıkararak karşılık veriyor.

Cezaevi Müdürü Marcos Roberto de Souza, güvenlik sisteminde elektronik gözetim ve personel devriyesinin yanı sıra kazların da önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Souza, uygulamayı şu sözlerle anlattı: "Elektronik gözetimimiz, personel tarafından gerçekleştirilen devriyelerimiz ve son olarak köpeklerin yerini alan kazların gözetimi var."

KAZLARLA GÜVENLİK DAHA EKONOMİK

Cezaevi yönetimi, kazların yalnızca caydırıcı ve dikkatli olmalarıyla değil, bakım maliyetlerinin düşük olmasıyla da avantaj sağladığını düşünüyor.

Müdür Souza, kazların bakımının köpek beslemeye kıyasla daha ekonomik olduğunu ifade etti. Ayrıca cezaevinin bulunduğu bölgenin oldukça sakin olması, bu yöntemin uygulanmasını kolaylaştırdı.

SESSİZ ORTAM KAZLARIN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Kazların güvenlik görevi için tercih edilmesinde cezaevinin bulunduğu çevrenin sessizliği de etkili oluyor. Özellikle geceleri çevredeki seslerin azalması, olağan dışı hareketliliklerin kazlar tarafından daha kolay fark edilmesini sağlıyor.

Souza, bölgenin bu uygulama için elverişli olduğunu belirterek, gündüz saatlerinde bile oldukça sessiz olan cezaevi çevresinin geceleri çok daha sakin hale geldiğini söyledi.

Görseller temsilidir.