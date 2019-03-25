Akademi Ligi’nde 2019 Kış Mevsimi Şampiyonu 1907 Fenerbahçe Akademi

Espor Sahnesi’nde dün Akademi Ligi’nin 2019 Kış Mevsimi final serisinde 1907 Fenerbahçe Akademi ile HWA Gaming Akademi karşı karşıya geldi. HWAA’yi 3-1 mağlup eden Fenerbahçe ekibi 2019 Kış Mevsimi Şampiyonu oldu.

Akademi Ligi’nde Şampiyon 1907 Fenerbahçe

Hem HWAA hemde FBA’nin yarı final serileri beş maça uzadığı için final serisinin çok net bir favorisi yoktu. Final serisinde her iki ekipte cesur seçimler yaptığı ilk maç HWA ekibinden Riven, Evelynn ve Nişancı olarak Yasuo seçimleri gördük. Nişancı olarak Jayce seçimi yapan Fenerbahçe ekibinin alt koridor oyuncusu Murmel, 10. dakikada rakip ormancı Evelynn’e düşerek ilk kanı verdi.

Orta bölümde ise karşılıklı kule takasının ardından, nehirde HWAA’nın ormancısı Roulette’in düşmesiyle orta koridordan kuşatma yapan FBA inhibitörü düşürdü. 1907 Fenerbahçe Akademi, Baron Nashor hamlesi sonrası üst koridor kuşatması yaparak durumu 1-0’a getiren galibiyeti aldı.

Final serisinin ikinci maçında ise Yasaklama/Seçim ekranını avantajlı geçiren HWA Gaming Akademi dominant bir oyun tarzıyla oynadı. Alamet güçlendirmesiyle birlikte 13. dakikada 4 kişilik bir orta koridor ziyareti yapan Fenerbahçe ekibi, Sylas’ın attığı Sejuani ultisiyle Köfte’yi oldukça zor bir pozisyona soktu.