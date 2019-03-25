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Akademi Ligi’nde 2019 Kış Mevsimi Şampiyonu 1907 Fenerbahçe Akademi

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ESPOR  | 25.03.2019 10:30 | Son Güncelleme

Fianlde HWA Gaming Akademi’yi 3-1 yenen 1907 Fenerbahçe Akademi şampiyon oldu.

Akademi Ligi’nde 2019 Kış Mevsimi Şampiyonu 1907 Fenerbahçe Akademi

Espor Sahnesi’nde dün Akademi Ligi’nin 2019 Kış Mevsimi final serisinde 1907 Fenerbahçe Akademi ile HWA Gaming Akademi karşı karşıya geldi. HWAA’yi 3-1 mağlup eden Fenerbahçe ekibi 2019 Kış Mevsimi Şampiyonu oldu.

Akademi Ligi’nde Şampiyon 1907 Fenerbahçe

Hem HWAA hemde FBA’nin yarı final serileri beş maça uzadığı için final serisinin çok net bir favorisi yoktu. Final serisinde her iki ekipte cesur seçimler yaptığı ilk maç HWA ekibinden Riven, Evelynn ve Nişancı olarak Yasuo seçimleri gördük. Nişancı olarak Jayce seçimi yapan Fenerbahçe ekibinin alt koridor oyuncusu Murmel, 10. dakikada rakip ormancı Evelynn’e düşerek ilk kanı verdi.

Orta bölümde ise karşılıklı kule takasının ardından, nehirde HWAA’nın ormancısı Roulette’in düşmesiyle orta koridordan kuşatma yapan FBA inhibitörü düşürdü. 1907 Fenerbahçe Akademi, Baron Nashor hamlesi sonrası üst koridor kuşatması yaparak durumu 1-0’a getiren galibiyeti aldı.

Final serisinin ikinci maçında ise Yasaklama/Seçim ekranını avantajlı geçiren HWA Gaming Akademi dominant bir oyun tarzıyla oynadı. Alamet güçlendirmesiyle birlikte 13. dakikada 4 kişilik bir orta koridor ziyareti yapan Fenerbahçe ekibi, Sylas’ın attığı Sejuani ultisiyle Köfte’yi oldukça zor bir pozisyona soktu.

Ancak Köfte’nin doğru zamanda attığı sıçranın ardından takım arkadaşları da yardıma gelince, HWAA ekibi takım savaşında hem ilk kanı hemde 3 skor alarak avantaj elde etti. HWA Gaming Akademi, karşılaşamanın geri kalan bölümünde üstünlüğünü korudu ve durumu 1-1’e getirdi.

1907 Fenerbahçe Akademi 3 – 1 HWA Gaming Akademi

Serinin üçüncü karşılaşmasına ise iyi başlayan Fenerbahçe ekibinde ormancı Robin ilk kanı döktü. HWAA’nın üst koridor oyuncusu Starscreen’in rakibi Cüce’yi yemlemesi sonucunda çıkan skora Fenerbahçe akademi takımı alt koridorda kule altında iki skor alarak cevap verdi. Orta oyuna yaklaştıkça HWA, aldığı küçük zaferler ile öne geçmeye başladı. Vadi’nin Alameti’nin yardımıyla ilk kuleyi almayı başardı. Kendi ormanında yakalanan Roulette, takımının orta koridor inhibötrünün düşmesine sebep oldu.

Bu sırada üst koridorda ayrık ittirmeye giden StarScreen inhibitör kulesi ile yetinmek zorunda kaldı. Görüş üstünlüğü sayesinde ninja baron yapmayı başaran Fenerbahçe Akademi, alt koridor kuşatması yaparken Blue’nun muhteşem Cassiopeia ultisi ile başlattığı takım savaşı sonucu oyunu kazanmayı başardı ve durumu 2-1’e getirdi.

4. Karşılaşma

Durumun 2-1’e gelmesiyle birlikte geçilen dördüncü karşılaşmada alt koridorda alınan ilk kan sonucu Alev ejderinin sahibi Fenerbahçe oldu. Bu sırada HWA, Cüce’nin yanlış pozisyonunu cezalandırıp Köfte’ye skor kazandırdı.

Vadi’nin Alameti etrafında yapılan savaşta HWAA da sadece Cüce, StarScreen ve Köfte ayakta kaldı. Vadi’nin Alameti’ni alabilen olmadı. Alamet için yapılan ikinci savaşta ise HWA Gaming Akademi ise hem Alameti kaybetti hem de iki skor verdi.

Fenerbahçe ekibi katliam yaptıktan sonra yaptığı Baron Nashor hamlesinin ardından ardından ikinci Alev ejderini almayı başardı. Güçlendirme ile birlikte yapılan savaş sonucunda FBA iki inhibitör ve Nexus kulelerinin tamamını almayı başardı. 1907 Fenerbahçe Akademi, üst koridordaki takım savaşını kazanmayı başararak, Akademi Ligi 2019 Kış Mevsimi şampiyonluk kupasını kaldırdı!

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Anahtar Kelimeler:
Akademi Ligi Kış Mevsimi Şampiyonu 1907 Fenerbahçe

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