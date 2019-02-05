Akademinin gizli silahları Charlize Theron ve Jennifer Lopez...

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SİNEMA TV  | 05.02.2019 15:43 | Son Güncelleme

91. Oscar Ödül törenini sunmaktan vazgeçen Kevin Hart’ın peşinden, bu önemli gecenin ana sunucusunun kim olacağı sorusu herkesin merak konusu olmuştu. Kulis dedikodularına göre Akademi bu sene Oscar töreni için ana sunucu olmadan, birden fazla sunucuyla yoluna devam etmeyi planlıyormuş.

Akademinin gizli silahları Charlize Theron ve Jennifer Lopez...

Geçtiğimiz aylarda 91. Oscar Ödülleri töreninin sunuculuğunu Kevin Hart’ın üstleneceğini duyurmuştu. Ancak Kevin Hart’ın geçmişte attığı bir tweet tartışmaları beraberinde getirmişti. Tepkilerin altından kalkamayan Kevin Hart, Oscar ödül töreninin sunuculuğunu bıraktığını açıklamıştı. Törenin gerçekleşmesine çok az bir zaman kala Akademi’den sunucuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmemesi herkesi şaşırtıyordu. Gelen son bilgilere göre Hollywood’un bu büyük gecesi için Akademi’nin özel bir planı varmış.

24 Şubat Pazar’ı Pazartesi’ye bağlayan gece dağıtılacak olan 91. Oscar Ödül töreni için 3 ünlü ismin adı geçiyor. Oscar’ı takdim edecek ilk 3 ismin Jennifer Lopez, Charlize Theron ve Daniel Craig üçlüsünün olduğu öğrenildi. Bu üç ismin peşinden Crazy Rich Asians filminin yıldızları Awkwafina ve Constance Wu sonrasında Tiny Fey, Amy Poehler ve Maya Rudolph, son olarak ise Kaptan Amerika’yı canlandıran yakışıklı aktör Chris Evans ödülü takdim edecek isimler arasında olacak. Ödül takdim edecek isimler arasında ayrıca Brie Larson, Whoopi Goldberg, Amandla Stenberg ve Tessa Thompson da var.

Ana sunucu olmadan yoluna devam edecek olan ödül töreninin merak edilen bir diğer bölümü ise şovlarıydı. Lady Gaga ve Bradley Cooper bu yıla damga vuran A Star Is Born filminin hit şarkısı Shallow’u seslendirecekler. Güzel oyuncu Jennifer Hudson’un da bir şarkı söylemesi bekleniyor. Kendrick Lamar ile SZA da sahnede şarkı söyleyecek isimler arasında.


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Anahtar Kelimeler:
Charlize Theron jennifer lopez Oscars 91. Oscar Ödülleri The Academy

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