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Akan trafikte lastik kovalayan adam, görenleri şaşkına çevirdi

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İLGİNÇ HABERLER  | 21.01.2019 22:25 | Son Güncelleme

Akan trafikte, aracının kopan lastiğini kovalayan adam, görenleri şaşkına çevirdi.

Aracının kopan lastiğini kovaladı. Görenleri şaşkına çeviren görüntülerdeki adam, akan trafikte kopan lastiğini kovalarken görüldü. Dakikalarca kopan lastiğin peşinden koşan adam, sonunda lastiği yakalamayı başardı. O anlar kameraya böyle yansıdı.


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Anahtar Kelimeler:
lastik trafik

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