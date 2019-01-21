Akan trafikte lastik kovalayan adam, görenleri şaşkına çevirdi

Arac\u0131n\u0131n kopan lasti\u011fini kovalad\u0131. G\u00f6renleri \u015fa\u015fk\u0131na \u00e7eviren g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerdeki adam, akan trafikte kopan lasti\u011fini kovalarken g\u00f6r\u00fcld\u00fc. Dakikalarca kopan lasti\u011fin pe\u015finden ko\u015fan adam, sonunda lasti\u011fi yakalamay\u0131 ba\u015fard\u0131. O anlar kameraya b\u00f6yle yans\u0131d\u0131.\nBeyaz \u00f6rt\u00fcn\u00fcn do\u011fayla m\u00fcthi\u015f uyumuBebek, \u00f6l\u00fcmle burun buruna geldiDonan nehirde tehlikeli bal\u0131k av\u0131
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