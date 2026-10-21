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21 gün pil ömrü vadediyor: Redmi Band 4 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Redmi'nin yeni akıllı bilekliği Redmi Band 4, Çin'de satışa sunuldu. 21 güne kadar pil ömrü, 60 Hz ekran sunan ve yenilenen bir tasarıma sahip olan modelin fiyatı da belli oldu.

21 gün pil ömrü vadediyor: Redmi Band 4 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
Enes Çırtlık

Redmi, yeni akıllı bilekliği Redmi Band 4'ü Çin'de sessiz sedasız piyasaya sürdü. 2024 yılında tanıtılan Redmi Band 3'ün yerini alan yeni model, özellikle tasarımında yapılan değişiklikler ve artırılan pil ömrüyle öne çıkıyor. Cihaz, sağlık takibi ve spor özelliklerinin yanı sıra günlük kullanıma yönelik çeşitli işlevler de sunuyor.

21 gün pil ömrü vadediyor: Redmi Band 4 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 1

REDMI BAND 4 ÖZELLİKLERİ NELER?

Redmi Band 4, 1,47 inç büyüklüğünde ve 60 Hz yenileme hızına sahip bir ekranla geliyor. Ekranı 2.5D kavisli koruyucu camla kaplanan bileklik, metal dokulu çerçeveye ve tek parça gövde tasarımına sahip.

Redmi, bilekliğin kayışında da değişikliğe gitti. Yeni dikey dokulu kayış ve güncellenen pimli toka mekanizması, cihazın hem egzersiz sırasında hem de günlük kullanımda bilekte daha güvenli şekilde durmasını amaçlıyor.

Yeni modelde pil ömrü de artırıldı. Redmi Band 4, tek şarjla 21 güne kadar kullanım süresi sunuyor. Bu değer, 18 güne kadar pil ömrüne sahip Redmi Band 3'e kıyasla üç günlük artış anlamına geliyor.

21 gün pil ömrü vadediyor: Redmi Band 4 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 2

Ancak düzenli sağlık takibi özellikleri kullanıldığında pil ömrü 8 güne düşüyor. Dolayısıyla gerçek kullanım süresi, hangi takip özelliklerinin etkinleştirildiğine bağlı olarak değişiyor.

REDMI BAND 4, 50 FARKLI SPOR MODUNU DESTEKLİYOR

Sağlık takibi konusunda da çeşitli özellikler sunan Redmi Band 4, gün boyunca stres seviyesini izleyebiliyor. Ayrıca kalp atış hızı ölçümü, kandaki oksijen seviyesinin takibi, uyku takibi ve kadın sağlığı yönetimi gibi işlevlere sahip.

Cihazda koşu, bisiklet ve masa tenisi gibi aktiviteleri kapsayan toplam 50 spor modu bulunuyor. Bileklik, 5 ATM suya dayanıklılık derecesiyle de geliyor.

21 gün pil ömrü vadediyor: Redmi Band 4 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 3

Redmi Band 4, sağlık ve spor özelliklerinin dışında mesaj bildirimlerini görüntüleme, alarm kurma ve farklı saat kadranları arasında geçiş yapma imkânı tanıyor. Ayrıca Çin'de WeChat ve Alipay üzerinden QR kodla ödeme yapılmasını destekliyor.

REDMI BAND 4'TE NFC DESTEĞİ BULUNUYOR MU?

Yeni modelde NFC desteği yer almıyor gibi görünüyor. Redmi Band 3, Çin'de çevrimdışı ödemeler için NFC özelliğine sahipken Redmi Band 4'ün açıklanan özellikleri arasında NFC desteğine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor.

REDMI BAND 4 FİYATI NE KADAR?

Redmi Band 4, Çin'de 169 yuan (yaklaşık 25 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Önceki model Redmi Band 3'ün 159 yuanlık çıkış fiyatına kıyasla yeni bilekliğin fiyatında 10 yuanlık artış yaşandı.

Redmi Band serisinin ilk modeli ise 2020 yılında 99 yuan başlangıç fiyatıyla piyasaya sürülmüştü.

Kaynak: Gizmochina

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Anahtar Kelimeler:
Çin Xiaomi akıllı bileklik Redmi
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