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Akasya Asıltürkmen göz kapağını kaldırttı! Estetik sonrası halini paylaştı

03.12.2020 15:33 | Son Güncelleme:
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Akasya Asıltürkmen göz kapağını kaldırttı! Estetik sonrası halini paylaştı

Oyuncu Akasya Asıltürkmen, göz kapağını kaldırtarak estetik yaptıran ünlüler kervanına katılmıştı. Operasyon sonrası, "Çok acı çektim. Bilseydim, yaptırmazdım" diyen Asıltürkmen, son görüntüsünü ti’ye aldı.

Geçtiğimiz haftalarda göz kapağını kaldırtan Akasya Asıltürkmen, operasyonun ardından yüzünde bandajlarla bir fotoğrafını sosyal medyada yayınlamıştı. Asıltürkmen, “Yarın bandaj ve dikişlerim alınıyor. Görünenler şişlik değil, tamponlar. Bu arada madem sürekli tecrübe paylaşıyoruz, çok açık söylemeliyim ki bir haftadır çektiğim acıyı çekeceğimi bilsem, hatta dörtte birini kalkışmazdım. Bir yandan da doktorumun neşeli asistanının dediği gibi; 10 gün sonra kesin hiçbir şey hatırlamayacağım” ifadelerini kullanmıştı.

Yüzündeki bandajları çıkaran ünlü oyuncu, son görüntüsünü yayınladı.

Kendini uzaylılara benzeten Asıltürkmen, "Uzaylı filtresinden cute baby’e (sevimli bebek) geçerim inşallah" diyerek son halini ti’ye aldı.

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Genelde bu tür operasyonların meraktan yapıldığını belirten oyuncu, şunları söylemişti:

İşin olumlu tarafı, uzun süredir alnımın ve dolayısıyla göz kapaklarımın düşüklüğünü ortadan kaldırmak istiyordum ve sanırım bunu atlattım. Bu arada kimsenin korktuğu yok. Herkes sadece merak ediyor ve yaptırmak istiyor ki bu da biz kadınların çılgınlığının ispatı. Buraya şişim inmiş, ufacık bir müdahaleydi, sihirli küçük bir dokunuştu pozlarımı atmadan şu halimi koyayım da ibretlik, belki bir daha düşünürsünüz. Not; bence kendini beğenmeyen, kendiyle barışık olmayan insanlar değil, özgüveni yüksek ve kendiyle barışık insanlar böyle işlere kalkılıyor genelde. Bir de mevzunun yaşla da ilgisi yok. Ben bunu 20 senedir istiyordum. Söyleyeceklerim bu kadar.

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