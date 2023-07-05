Akasya Durağı'nın çaycı Ali Kemal'in son hali şoke etti! Eşiyle iddialı pozları dikkat çekti

Fenomen dizilerden biri olan Akasya Durağı’nda çaycı Ali Kemal’e hayat veren Ateş Fatih Uçan bu rolüyle hafızalara kazındı. Esprili yaklaşımı ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Uçan’ın son halini görenler çok şaşırdı.

2008-2012 yılları arasında yayınlanan komedi ve aile türündeki Akasya Durağı'nın oyuncuları arasında Aslı Altaylar, Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen gibi ünlü isimler yer alıyordu.

Dizide çaycı Ali Kemal’e hayat veren Ateş Fatih Uçan sevilen isimlerden biriydi. Şimdilerde 45 yaşında olan Uçan sosyal medya hesabını aktif kullanıyor.

İstanbul Üniversitesi'nde Radyo Televizyon bölümü mezunu olan ünlü ismin eşi ile yaptığı iddialı paylaşımları ile dikkat çekiyor.

Eşiyle paylaşım yapan ünlü isim sık sık sevgisini “Daim ol karıcığım gamzenin çukurunda öleyim”, “Tüm başarılarımın sırrı Hülya’m”, “Çiçek bahçesi kokuna kurban olurum” yorumları ile dile getiriyor.



