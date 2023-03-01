MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Akasya Durağı’nın şoför Leyla’sı Ayça İnci son haliyle şaşırttı! Gören aynı şeyi söyledi

Akasya Durağı’nın şoför Leyla’sı Ayça İnci son haliyle şaşırttı! Gören aynı şeyi söyledi

01.03.2023 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin fenomen dizisi Akasya Durağı oyuncuları arasında yer alan Ayça İnci yıllara meydan okuyor. 2008 ile 2012 yılları arasında yayınlanan dizide şoför Leyla karakterine hayat veren İnci’nin son hali görenlerin ağızlarını açık bıraktı.

Akasya Durağı’nın şoför Leyla’sı Ayça İnci son haliyle şaşırttı! Gören aynı şeyi söyledi

Fenomen diziler arasında yer alan Akasya Durağı'nın oyuncuları son halleriyle gündeme geldi. Akasya Durağı dizisinde şoför Leyla karakterine hayat veren Ayça İnci’nin son hali çok şaşırttı. Şimdilerde Üç Kız Kardeş’te rol alan İnci’nin son halini görenler yıllar geçtikçe gençleşti yorumunda bulundu.

akasyaaa

30 Nisan 1978 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen ünlü isim sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Arka Sokaklar dizisinde de rol alan İnci birçok sevilen dizide boy göstermiş.

ayça-inci2

Karagümrük Yanıyor, Cabbar, Böyle Mi Olacaktı dizilerinin de kadrosunda bulunan İnci şimdilerde Üç Kız Kardeş dizisinde rol alıyor.

ayça-inci1

İnci’nin takipçileri paylaşımlarına "Çok güzelsin Ayça abla", "Güneşten güzelsin", "İnsanlar yaş ilerledikçe yaşlanır, siz gençleşiyorsunuz", "En güzel kadın", "Asaletin kraliçesi" yorumlarında bulundu.

ayça-inci

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bikinili pozuna tepki! 'Ne çabuk normalleştiniz'Bikinili pozuna tepki! 'Ne çabuk normalleştiniz'
Kilolu hali çok konuşulmuştu! The Best töreninde son hali ortaya çıktıKilolu hali çok konuşulmuştu! The Best töreninde son hali ortaya çıktı
Ölen fenomenin hesabından yapılan paylaşım gündemdeÖlen fenomenin hesabından yapılan paylaşım gündemde
Anahtar Kelimeler:
Ayça İnci akasya durağı akasya durağı leyla Oyuncu karakteri

En Çok Okunan Haberler

Rehber yayımlandı! EYT başvurusu için adres E-Devlet...

Rehber yayımlandı! EYT başvurusu için adres E-Devlet...

Bahçeli tepki gösterdi! "Sessizlik olacak, indirin şunları"

Bahçeli tepki gösterdi! "Sessizlik olacak, indirin şunları"

'Haritalar sınırda olduğumuzu gösteriyor" İşte son tahminler

'Haritalar sınırda olduğumuzu gösteriyor" İşte son tahminler

Icardi, eşi Wanda Nara'nın üstü çıplak fotoğrafını paylaştı!

Icardi, eşi Wanda Nara'nın üstü çıplak fotoğrafını paylaştı!

Depremde yerle bir olmuştu! Arsa sahibinin ifadesi ortaya çıktı

Depremde yerle bir olmuştu! Arsa sahibinin ifadesi ortaya çıktı

Malatya'da inanılmaz olay! Kolonların arasından tahta çıktı...

Malatya'da inanılmaz olay! Kolonların arasından tahta çıktı...

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.