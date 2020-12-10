YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Akbaş’tan EBA destek noktalarına ziyaret

Akbaş’tan EBA destek noktalarına ziyaret

KARABÜK HABERLERİ  | 10.12.2020 17:57 | Son Güncelleme

İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş beraberinde şube müdürleri ile birlikte Çelik İş Ortaokulu’nu ziyaret etti.Ziyarette Çelik İş Ortaokulu Müdürü Görkem Dağ’dan okulun fiziki durumu hakkında bilgi alan Nevzat Akbaş öğretmenler ile bir süre sohbet ettikten sonra EBA üzerinden canlı ders gören öğrencilerin dersine katıldı.Uzaktan Eğitim veren Fen Bilimleri Öğretmeni Ecevit Bülent Altaş ve Matematik Öğretmeni Berrin Öksüz öğretmenlerin dersine konuk olan Nevzat Akbaş derslerin işleyişi hakkında bilgi aldı ve öğrenciler ile bir süre sohbet etti.Zaman zaman farklı okulların canlı derslerine misafir olduklarını belirten Akbaş, “Çocuklarımız evlerinden uzaktan eğitim ile derslerini takip ediyorlar.

İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş beraberinde şube müdürleri ile birlikte Çelik İş Ortaokulu’nu ziyaret etti.
Ziyarette Çelik İş Ortaokulu Müdürü Görkem Dağ’dan okulun fiziki durumu hakkında bilgi alan Nevzat Akbaş öğretmenler ile bir süre sohbet ettikten sonra EBA üzerinden canlı ders gören öğrencilerin dersine katıldı.
Uzaktan Eğitim veren Fen Bilimleri Öğretmeni Ecevit Bülent Altaş ve Matematik Öğretmeni Berrin Öksüz öğretmenlerin dersine konuk olan Nevzat Akbaş derslerin işleyişi hakkında bilgi aldı ve öğrenciler ile bir süre sohbet etti.
Zaman zaman farklı okulların canlı derslerine misafir olduklarını belirten Akbaş, “Çocuklarımız evlerinden uzaktan eğitim ile derslerini takip ediyorlar. Öğretmenlerimiz öğrencilerimizi sanki yüz yüze eğitim yapıyormuşçasına motive etmişler. Bu çok önemli faktör ve başarıdır. Canlı derslere evlerinden bağlanamayan tableti, bilgisayarı olmayan çocuklarımız, evlatlarımız EBA Destek Noktalarımızda sorunsuz ve rahat bir şekilde eğitimlerini alıyorlar. Öğretmenlerimiz ve personelimizin emeği burada çok büyük çok istekli içten ve azimli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Onların gayreti ve fedakarlıklarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Müstakbel gelini hakkında ilk kez konuştu! Müstakbel gelini hakkında ilk kez konuştu!
PARTNER Can sıkıntısından başladılar! 50 TL harcama yapıp 1000 TL'ye satıyorlar... Can sıkıntısından başladılar! 50 TL harcama yapıp 1000 TL'ye satıyorlar...

Karabük Namaz Vakitleri 10 Aralık Perşembe

İmsak
06:25
Sabah
07:57
Öğle
12:47
İkindi
15:07
Akşam
17:28
Yatsı
18:54

Karabük Nöbetçi Eczaneler10 Aralık Perşembe

Özden Eczanesi
Merkez
Büşra Eczanesi
Besbinevler
Kaya Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Eskipazar Eczanesi
Eskipazar
Yenice Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.