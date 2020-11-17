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Akçaabat köfte nasıl yapılır? MasterChef Akçaabat köfte tarifi nedir? Akçaabat köfte malzemeleri neler? İşte Akçaabat köftesi tarifiyle ilgili detaylar

Hande Öztürk Hande Öztürk 17.11.2020 18:37 | Son Güncelleme:
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Akçaabat köfte nasıl yapılır? MasterChef Akçaabat köfte tarifi nedir? Akçaabat köfte malzemeleri neler? İşte Akçaabat köftesi tarifiyle ilgili detaylar

MasterChef yarışmasının 17 Kasım Salı akşamki bölümünde şeflerin yarışmacılardan istediği yemeklerden bir tanesi de Akçaabat köfte oldu. Tüm yarışmacıların birbirinden lezzetli köfteler hazırlamak için büyük bir mücadele ortaya koyduğu yarışmayı izleyen seyirciler de Akçaabat köfte nasıl yapılır sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, MasterChef Akçaabat köfte tarifi nedir? Akçaabat köfte malzemeleri neler? İşte Akçaabat köftesi tarifi ile ilgili tüm detaylar…

Televizyon ekranlarının en çok izlenen ve reyting rekorları kıran yarışma programlarından MasterChef Türkiye’nin yeni bölümünde yarışmacılar birbirinden lezzetli köfteler hazırlamak için büyük bir mücadele gösterdi. Şefler yarışmacılardan kasap köfte, Akçaabat köfte ve kaşarlı köfte hazırlamalarını istedi. Bu nedenle MasterChef Akçaabat köfte tarifi de televizyon izleyicileri tarafından oldukça merak edildi. Peki, Akçaabat köftesi nasıl yapılır? İşte Akçaabat köfte yapımı ile ilgili tüm detaylar ve püf noktaları

AKÇAABAT KÖFTE MALZEMELERİ

  • 1,5 kg yağsız dana kıyma
  • 300 gram çember yağı (iç yağ)
  • 6-7 diş sarımsak
  • 300 gram bayat ekmek
  • Yarım çay bardağı kadar sade maden suyu
  • Tuz

AKÇAABAT KÖFTE NASIL YAPILIR?

Akçaabat köfte tarifi için ilk olarak kıyma ve yağ kıyma makinesinde çektiriliyor. Ardından sarımsaklarla ekmek de kıymaya ilave ediliyor ve ikinci kez makinede çektiriliyor. Devamında malzemeler tezgah üstüne alınarak 15 dakika boyunca ezerek yoğruluyor. Köfte kıvama gelmeye başladığı zaman yumuşaklığı sağlaması için içine maden suyu ilave ediliyor ve bu şekilde de birkaç dakika yoğruluyor. Kıymadan bir parça kopartıldığında parça tel tel olmuşsa kıyma olması gereken kıvama ulaşmış demek oluyor.

Bu sırada bir kase içine su dolduruluyor ve eller hafifçe ıslatılarak avuç içlerini doldurabilecek büyüklükte toplar alınıyor. Toplar elde yuvarlanarak yassı hale getiriliyor. Böylece fazla ince veya kalın olmayan köfteler hazırlanıyor. Hazırlanan köfteler streç film ile kaplanarak birkç saat boyunca buzdolabında dinlendiriliyor. Köfteler yeteri kadar dinlendikten sonra pişirme aşaması için mümkünse mangal tercih ediliyor. Mangalda yanmasını engelleyerek Akçaabat köftesi iyice pişiriliyor.

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AKÇAABAT KÖFTESİ TARİFİ İLE İLGİLİ PÜF NOKTALARI

Köfteyi ideal şekilde yapabilmek için köfte harcını güzel şekilde yoğurmak gerekiyor. Buzlukta saklanacak olan köfteleri ise birbirine yapışmayacak biçimde ve aralarına streç koyarak buzluğa yerleştirmek gerekiyor. Köftenin yumuşak olmasını sağlamak için ise içerisine sade maden suyu ekleniyor.

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