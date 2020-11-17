Akçaabat nerede? Akçaabat’ın nesi meşhur? İşte Akçaabat’ta gezilecek yerler

MasterChef yarışmasında bu hafta Akçaabat köftesinin yapılmasıyla beraber bazı televizyon izleyicileri tarafından Akçaabat nasıl bir yer sorusu sorulmaya başlandı. Özellikle ilçe sınırlarında yer alan Balıklıgöl son yıllarda giderek daha fazla tanınıyor. Bu nedenle bölgeye yakın olan vatandaşlar tarafından özellikle hafta sonları hem doğa hem de lezzet turu amacıyla seyahatler gerçekleşiyor.

AKÇAABAT NEREDE?

Trabzon’un ilçesi olan Akçaabat, Vakfıkebir ile Çarşıbaşı’nın doğusunda, Trabzon’un 13 km batısında ve Düzköy ile Maçka’nın da kuzeyinde yer alıyor. Trabzon’un nüfus bakımından en büyük ilçesi olan Akçaabat’ın nesi meşhur diye de merak ediliyor. İlçe köftesi ve horonu ile nam salıyor.

AKÇAABAT’TA GEZİLECEK YERLER

Akçaabat gezilecek yerler bakımında ziyaretçilerine çok sayıda seçenek sunan yerlerden bir tanesi. İlçede mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında Balıklıgöl geliyor. Hem yaz aylarında hem de kış aylarında ziyaretçilerin doğayı doyasıya yaşamasına olanak tanıyan bölgede muhteşem yürüyüş yolları ve keyifli vakit geçirmek için kameriyeler yer alıyor. Göl manzarası eşliğinde gerçekleştirilen piknikler sayesinde şehir stresinden uzaklaşmak mümkün oluyor.