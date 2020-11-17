Akçaabat nerede? Akçaabat’ın nesi meşhur? İşte Akçaabat’ta gezilecek yerler

MasterChef yarışmasında bu hafta Akçaabat köftesinin yapılmasıyla beraber bazı televizyon izleyicileri tarafından Akçaabat nasıl bir yer sorusu sorulmaya başlandı. Özellikle ilçe sınırlarında yer alan Balıklıgöl son yıllarda giderek daha fazla tanınıyor. Bu nedenle bölgeye yakın olan vatandaşlar tarafından özellikle hafta sonları hem doğa hem de lezzet turu amacıyla seyahatler gerçekleşiyor.
Trabzon’un ilçesi olan Akçaabat, Vakfıkebir ile Çarşıbaşı’nın doğusunda, Trabzon’un 13 km batısında ve Düzköy ile Maçka’nın da kuzeyinde yer alıyor. Trabzon’un nüfus bakımından en büyük ilçesi olan Akçaabat’ın nesi meşhur diye de merak ediliyor. İlçe köftesi ve horonu ile nam salıyor.
Akçaabat gezilecek yerler bakımında ziyaretçilerine çok sayıda seçenek sunan yerlerden bir tanesi. İlçede mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında Balıklıgöl geliyor. Hem yaz aylarında hem de kış aylarında ziyaretçilerin doğayı doyasıya yaşamasına olanak tanıyan bölgede muhteşem yürüyüş yolları ve keyifli vakit geçirmek için kameriyeler yer alıyor. Göl manzarası eşliğinde gerçekleştirilen piknikler sayesinde şehir stresinden uzaklaşmak mümkün oluyor.
Bunun yanı sıra ilçede bulunan Orta Mahalle de mutlaka gezilmesi gereken yerlerin arasında bulunuyor. Tipik Osmanlı dönemine dair sivil kent mimarisinin görülebileceği bölge, sokakları, duvarları, merdivenleri, ağaçları ve çeşmeleriyle dikkat çekiyor. Korunmuş yapısı sayesinde ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Aynı zamanda bölgede bulunan Derecik Vadisi’ndeki Sera Gölü de mutlaka görülmesi ve gezilmesi gereken yerler arasında. Doğa turlarının yanı sıra St. Michelle Kilisesi de ilçeye gidenlerin ziyaret edebileceği yapılardan. Ayrıca ilçeye gidildiği zaman lezzetli Akçaabat köftesinin tadına bakmadan da dönmemek gerekiyor.
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