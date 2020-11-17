Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Akçaabat nerede? Akçaabat’ın nesi meşhur? İşte Akçaabat’ta gezilecek yerler

Akçaabat nerede? Akçaabat’ın nesi meşhur? İşte Akçaabat’ta gezilecek yerler

Hande Öztürk Hande Öztürk
SEYAHAT  | Son Güncelleme

Ülke çapında büyük bir şöhrete sahip olan köftesiyle meşhur Akçaabat sahip olduğu doğal güzellikleriyle tatilcilerin ilgi gösterdiği ilçelerden bir tanesi. Trabzon’a bağlı olan Akçaabat’taki Hıdırnebi Yaylası yolunda yer alan Balıklıgöl, doğaseverlerin oldukça ilgisini çekiyor. Peki, Akçaabat nerede? Akçaabat’ın nesi meşhur? İşte Akçaabat’ta gezilecek yerler ve tüm merak edilenler…

Akçaabat nerede? Akçaabat’ın nesi meşhur? İşte Akçaabat’ta gezilecek yerler

MasterChef yarışmasında bu hafta Akçaabat köftesinin yapılmasıyla beraber bazı televizyon izleyicileri tarafından Akçaabat nasıl bir yer sorusu sorulmaya başlandı. Özellikle ilçe sınırlarında yer alan Balıklıgöl son yıllarda giderek daha fazla tanınıyor. Bu nedenle bölgeye yakın olan vatandaşlar tarafından özellikle hafta sonları hem doğa hem de lezzet turu amacıyla seyahatler gerçekleşiyor.

AKÇAABAT NEREDE?

Trabzon’un ilçesi olan Akçaabat, Vakfıkebir ile Çarşıbaşı’nın doğusunda, Trabzon’un 13 km batısında ve Düzköy ile Maçka’nın da kuzeyinde yer alıyor. Trabzon’un nüfus bakımından en büyük ilçesi olan Akçaabat’ın nesi meşhur diye de merak ediliyor. İlçe köftesi ve horonu ile nam salıyor.

AKÇAABAT’TA GEZİLECEK YERLER

Akçaabat gezilecek yerler bakımında ziyaretçilerine çok sayıda seçenek sunan yerlerden bir tanesi. İlçede mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında Balıklıgöl geliyor. Hem yaz aylarında hem de kış aylarında ziyaretçilerin doğayı doyasıya yaşamasına olanak tanıyan bölgede muhteşem yürüyüş yolları ve keyifli vakit geçirmek için kameriyeler yer alıyor. Göl manzarası eşliğinde gerçekleştirilen piknikler sayesinde şehir stresinden uzaklaşmak mümkün oluyor.

Bunun yanı sıra ilçede bulunan Orta Mahalle de mutlaka gezilmesi gereken yerlerin arasında bulunuyor. Tipik Osmanlı dönemine dair sivil kent mimarisinin görülebileceği bölge, sokakları, duvarları, merdivenleri, ağaçları ve çeşmeleriyle dikkat çekiyor. Korunmuş yapısı sayesinde ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Aynı zamanda bölgede bulunan Derecik Vadisi’ndeki Sera Gölü de mutlaka görülmesi ve gezilmesi gereken yerler arasında. Doğa turlarının yanı sıra St. Michelle Kilisesi de ilçeye gidenlerin ziyaret edebileceği yapılardan. Ayrıca ilçeye gidildiği zaman lezzetli Akçaabat köftesinin tadına bakmadan da dönmemek gerekiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü şarkıcı çaldı, fenomenler oynadı! Korona dinlemediler Ünlü şarkıcı çaldı, fenomenler oynadı! Korona dinlemediler
Vecihi Hürkuş’un hayatı.... Hürkuş: Göklerdeki KahramanVecihi Hürkuş’un hayatı.... Hürkuş: Göklerdeki Kahraman
Erken yaşta meme küçültme ameliyatı yaptırmak daha avantajlıErken yaşta meme küçültme ameliyatı yaptırmak daha avantajlı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Trend Haberler
Bir de önünü görün... İnternetten aldığı gelinlik faciası oldu!
Bir de önünü görün... İnternetten aldığı gelinlik faciası oldu!
Dünyaya meydan okudu: 'Ben bu düzeni bozarım'
Dünyaya meydan okudu: 'Ben bu düzeni bozarım'
Covid-19 temalı korku filmi hakkında beklenmeyen karar
Covid-19 temalı korku filmi hakkında beklenmeyen karar
Sylvester Stallone da süper kahraman dünyasına adım attı!
Sylvester Stallone da süper kahraman dünyasına adım attı!
İlginizi Çekebilir
Tepkiler çığ gibi büyüdü: Çifte standart!
Tepkiler çığ gibi büyüdü: Çifte standart!
Otel odası olayının iç yüzünü anlattı: 'Çok korktum'
Otel odası olayının iç yüzünü anlattı: 'Çok korktum'
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Ünlü oyuncunun kızı durmak bilmiyor
Ünlü oyuncunun kızı durmak bilmiyor
Oradan boşuna geçmiyormuş... Matrix’teki kırmızılı kadın gizemi
Oradan boşuna geçmiyormuş... Matrix’teki kırmızılı kadın gizemi
Komşular panik içinde! Efsane dizi Bizim Ev’in çekildiği ev 5 milyon dolara satıldı
Komşular panik içinde! Efsane dizi Bizim Ev’in çekildiği ev 5 milyon dolara satıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yedigöller sonbahar görüntüsüyle hayranlık uyandırıyor! Yedigöller'e nasıl gidilir? Yedigöller'e ne zaman gidilir? Yedigöller nerede?
Son görüntüsüyle hayran bıraktı
Hafik Gölü'nde hazan ayrı güzel!
Kesin korunacak hassas alan ilan edilmişti! Bir de hazanda görün
Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi tarihi nedir? Selimiye Cami ve Külliyesi nerede? Selimiye Camii ve Külliyesi’nin mimari özellikleri neler? İşte Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi!
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde! Edirne Selimiye Camii...
Kastamonu'ya giden Ejder Çukuru'nu görmeden dönmüyor
70 metre derinlikte! Duyan görmeden dönmüyor
Pandemi sürecinde Sivas'ın 'Hobbit evleri'ne ilgi arttı! Türkiye'deki Hobbit evleri nerede?
İzole tatil arayanlar Hobbit Evleri'ne akın ediyor
Yedi Güzel Adam Müzesi nerede? MasterChef yarışmacıları Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde! Yedi Güzel Adam kimdir?
MasterChef Yedi Güzel Adam Müzesi’nde!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.