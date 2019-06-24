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Akçakoca sahilleri hareketlendi

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 24.06.2019 07:52 | Son Güncelleme

Yaklaşık 38 kilometrelik sahil şeridi ve mavi bayraklı plajlarıyla tanınan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yağışların ardından hava sıcaklığının yükselmesiyle sahiller hareketlendi.

Akçakoca sahilleri hareketlendi

Batı Karadeniz'de yaklaşık bir haftadır süren yağışların ardından ilçede sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkmasıyla, yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu.

Akçakoca Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Oğuzhan Yemenici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede Ramazan Bayramı'nın yoğun geçtiğini ancak yağışlarla birlikte turizmde durgunluk yaşandığını söyledi.

Havanın yeniden ısınmasının turizmcilerin yüzünü güldürdüğünü anlatan Yemenici, şunları kaydetti:

"Şu an misafir sayımızda artış var. Haftaya da ilçemizde festival yapılacak, bu dönemde tesislerimizde ciddi doluluk yaşayacağımızı düşünüyorum. Festivalle ilçeye ciddi oranda turist akışı olacak, bu doluluk sezon sonuna kadar devam edecektir. Akçakoca, şelaleleri, mağaraları, plaj ve mesire alanlarıyla güzel bir lokasyon."

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Anahtar Kelimeler:
Düzce akçakoca yağış

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