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Türkiye'nin savunma devleri o araçları içeri almıyor! Nedeni dikkat çekti

TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, "Biz Türkiye olarak ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve TEI olarak yabancı elektrikli arabaları artık kampüsün içine sokmuyoruz." dedi. Bunun yanı sıra Akşit, yapay zekayla savaş simülasyonu yapıldığında, yapay zekanın hemen her seferinde arabaları füze olarak kullandığını da söyledi.

Türkiye'nin savunma devleri o araçları içeri almıyor! Nedeni dikkat çekti

TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, Pamukkale Üniversitesi'nin Serinhisar ilçesi Yatağan Mahallesi'nde bulunan İslami Bilimler Enstitüsünde düzenlenen "Gelişen dünyada değişen tehditler, yapay zeka, biyoloji ve genetik" konulu konferansta yaptığı konuşmada, teknolojinin insanlığın yararına kullanılabileceği gibi kötü amaçlarla da kullanılabileceğini söyledi.

Akşit, yapay zekanın öğrenen algoritmalar sayesinde geliştiğini, ancak bu sistemlerin her zaman doğru bilgi üretmediğini dile getirdi.

Türkiye nin savunma devleri o araçları içeri almıyor! Nedeni dikkat çekti 1

Yapay zekanın yanlış veya uydurma bilgileri gerçekmiş gibi sunabildiğine dikkati çeken Akşit, bilimsel araştırmalarda gerçekte bulunmayan veriler ve kaynaklar üretebildiğini, bu nedenle elde edilen bilgilerin mutlaka doğrulanması gerektiğini ifade etti.

Akşit, yapay zekanın ikna kabiliyetinin de önemli bir risk oluşturduğunu belirterek, kişisel verilerin analiz edilmesiyle insanların ilgi alanları, beklentileri ve hassasiyetlerinin tespit edilebildiğini, bu bilgilerin seçimler başta olmak üzere farklı alanlarda insanları yönlendirmek amacıyla kullanılabildiğini savundu.

Türkiye nin savunma devleri o araçları içeri almıyor! Nedeni dikkat çekti 2

Dijital platformlarda paylaşılan bilgilerin kişisel mahremiyet açısından doğurabileceği sonuçlara da değinen Akşit, kullanıcıların yapay zeka uygulamalarına ve çevrim içi hizmetlere aktardıkları veriler konusunda dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Türkiye nin savunma devleri o araçları içeri almıyor! Nedeni dikkat çekti 3

AKILLI CİHAZLARDA GÜVENLİK UYARISI

Akşit, internet bağlantılı cihazların ve akıllı ev sistemlerinin de güvenlik riski taşıyabildiğini belirterek, robot süpürgeler, kameralar ve diğer akıllı cihazların kötü niyetli kişiler tarafından kontrol edilebileceğine ilişkin örnekler paylaştı.

Dijital sistemlerde güvenliğin yalnızca güçlü şifrelerle sağlanamayacağını ifade eden Akşit, internete bağlı sistemlerin siber saldırılara açık olabileceğine işaret etti.

Savunma sanayisinde bilgi güvenliğinin önemini de anlatan Akşit, TEI'de kritik bilgilerin korunması amacıyla internetten fiziksel olarak ayrılmış sistemler kullandıklarını anlattı.

Akşit, özellikle otonom ve elektrikli araçların sahip olduğu kamera, sensör ve yazılımların güvenlik açısından değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"ARABALARI FÜZE OLARAK KULLANIYOR"

"Yapay zekayla savaş simülasyonu yaparsanız, yapay zeka hemen her seferinde arabaları füze olarak kullanıyor. Ne demek o. Yerde yürüyen güdümlü füze olarak kullanıyor. Arabanın kontrolünü ele geçiriyor. Seni askeri birliğin kapısına çakıyor. İçinde sen varsın, yoksun, yapay zeka pek ilgilendirmiyor onu. Çok tehlikeli.

Türkiye nin savunma devleri o araçları içeri almıyor! Nedeni dikkat çekti 4

"YABANCI ELEKTRİKLİ ARABALARI ARTIK KAMPÜSÜN İÇİNE SOKMUYORUZ"

Biz Türkiye olarak ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve TEI olarak yabancı elektrikli arabaları artık kampüsün içine sokmuyoruz. Çünkü çok fazla sensör var, kamera, bilmem ne, haritasını çıkarıyor ve kontrolü bizde değil. Yerlilere izin veriyoruz, yazılımı da kontrolü de bizde. Ama tehlike büyük. Allah korusun, bir savaş durumunda ne olacağını bilemezsiniz. Yazılımın kontrolü sizde ise şifreyi, yazılımı değiştirip tekrar güvence altına alabilirsiniz. Ama yazılım ve kontrol başka birindeyse, o ne istiyorsa onu yapar, ne yazık ki."

Konuşmasının kişisel değerlendirmelerini içerdiğini belirten Akşit, dijital teknolojilerin sunduğu imkanlardan yararlanırken ortaya çıkabilecek risklere karşı toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye nin savunma devleri o araçları içeri almıyor! Nedeni dikkat çekti 5

Konferansa, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, Gaye Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mustafa Cevat Akşit, eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve davetliler katıldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Pamukkale Üniversitesi Denizli yapay zeka elektrikli araç TUSAŞ elektrikli araba elektrikli otomobil Mahmut Faruk Akşit
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