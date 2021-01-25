Akdağ Kayak Merkezi nerede? Akdağ Kayak Merkezi fiyat listesi 2021

Kış tatili için hep aynı kayak merkezlerine gitmekten sıkıldıysanız Akdağ Kayak Merkezi güzel bir alternatif olacaktır. İmkanları ve donanımıyla ister günü birlik ister konaklamalı tatilciler burayı tercih edebilir. Peki Akdağ Kayak Merkezi nerede, 2021 fiyat listesi, otelleri ve otel fiyatları nedir? Tüm bu bilgiler için yazının devamını mutlaka okuyun.

AKDAĞ KAYAK MERKEZİ NEREDE

Akdağ Kayak Merkezi Samsun ili, Ladik ilçesi sınırlarında yer alıyor.

Akdağ Kayak Merkezine nasıl gidilir derseniz Samsun-Ankara kara yolunda ilerlerken Havza ilçesine gelmeden Ladik tabelasından sapmanız gerekiyor. İlçeye ulaştıktan sonra da tabelalar yardımıyla 7 km ilerleyerek kayak merkezine ulaşabilirsiniz.

Samsun-Akdağ Kayak Merkezi arası 81 km.

Ladik-Akdağ Kayak Merkezi arası 7 km.

Akdağ Kayak Merkezi yol tarifi için buraya tıklayın.

AKDAĞ KAYAK MERKEZİ FİYAT LİSTESİ 2021

2 adet pisti bulunan Akdağ Kayak Merkezi 'nin pist uzunluğu 1360 metre. Tesiste bulunan telesiyej toplam 87 sandalye kapasitesine sahip. Kayak merkezinde yaz aylarında çim kayağı da yapılabiliyor. 2021 yılı için Akdağ kayak merkezi fiyat listesi ise şöyle;