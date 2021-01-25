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Akdağ Kayak Merkezi nerede? Akdağ Kayak Merkezi fiyat listesi 2021

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 25.01.2021 15:18 | Son Güncelleme:
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Akdağ Kayak Merkezi nerede? Akdağ Kayak Merkezi fiyat listesi 2021

Okulların yarı tatile girmesiyle aileler tatil için kayak merkezlerini tercih ediyor. Ülkemizde bir çok bölgede çeşitli kayak merkezleri bulunuyor. Bunlardan biri olan Akdağ Kayak Merkezi de ziyaretçileri tarafından oldukça seviliyor.

Kış tatili için hep aynı kayak merkezlerine gitmekten sıkıldıysanız Akdağ Kayak Merkezi güzel bir alternatif olacaktır. İmkanları ve donanımıyla ister günü birlik ister konaklamalı tatilciler burayı tercih edebilir. Peki Akdağ Kayak Merkezi nerede, 2021 fiyat listesi, otelleri ve otel fiyatları nedir? Tüm bu bilgiler için yazının devamını mutlaka okuyun.

AKDAĞ KAYAK MERKEZİ NEREDE

Akdağ Kayak Merkezi Samsun ili, Ladik ilçesi sınırlarında yer alıyor.

Akdağ Kayak Merkezine nasıl gidilir derseniz Samsun-Ankara kara yolunda ilerlerken Havza ilçesine gelmeden Ladik tabelasından sapmanız gerekiyor. İlçeye ulaştıktan sonra da tabelalar yardımıyla 7 km ilerleyerek kayak merkezine ulaşabilirsiniz.

Samsun-Akdağ Kayak Merkezi arası 81 km.
Ladik-Akdağ Kayak Merkezi arası 7 km.

Akdağ Kayak Merkezi yol tarifi için buraya tıklayın.

samsun kayak merkezi

AKDAĞ KAYAK MERKEZİ FİYAT LİSTESİ 2021

2 adet pisti bulunan Akdağ Kayak Merkezi 'nin pist uzunluğu 1360 metre. Tesiste bulunan telesiyej toplam 87 sandalye kapasitesine sahip. Kayak merkezinde yaz aylarında çim kayağı da yapılabiliyor. 2021 yılı için Akdağ kayak merkezi fiyat listesi ise şöyle;

  • Telesiyej tek çıkış 15 TL
  • Tüm gün telesiyej 40 TL
  • Kayak takımı kiralama 60 TL
  • Snowboard kiralama 60 TL
  • Kızak kiralama 25 TL

ladik akdağ kayak merkezi

LADİK AKDAĞ KAYAK MERKEZİ OTELLERİ

Akdağ Kayak Merkezi konaklama tesisleriyle uzun süreli kayak tatili yapmak isteyenlere de hizmet veriyor. Gümüşpark Resort Otel kayak severlerin konaklama ihtiyacını karşılıyor. Ayrıca kayak merkezinde bir de Ondokuz Mayıs Üniversitesi Konuk evi de bulunuyor. Üniversite personeli ve diğer kamu personellerini kabul ediyor. Ladik ilçesinde bulunan diğer otelleri de değerlendirebilirsiniz.

Gümüş Park Resort 0362 771 25 05
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Konuk evi 0362 771 21

akdağ kayak merkezi

AKDAĞ KAYAK MERKEZİ İLETİŞİM

+90 362 771 47 10 numaralı telefondan kayak merkezine ulaşıp bilgi alabilirsiniz.

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