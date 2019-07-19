Akdeniz'de büyüleyici bir liman kenti Phaselis

Antalya’dan Kemer yoluna düşüp yoldan 1km içerideki ülkemizin en özel antik kentlerinden birisi olan Phaselis’e araba kiralama ile rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Antik şehri müze kartınız ile ücretsiz ya da 20TL ücret ödeyerek gezebilirsiniz. Antik eserlerin yanında çam ve sedir ağaçlarıyla da kendine hayran bırakıyor Phaselis. Rodoslu kolonilerce kurulan Phaselis, üç önemli limana sahip Akdeniz’in önemli şehirlerinden. Kayıtlardaki bilgilere göre koloniler halkatan kurutulmuş balık ve mısır ekmeği karşılığında arpa ekmeği ve tuzlu balık isterlermiş. Agorası, limanı ve sikkelerin üzerindeki gemi betimlemeleri Phaselis’in önemli bir liman kenti olduğunun göstergesi.

Büyük İskender döneminde önemli bir yere sahip olan şehir, Likya, Roma ve Bizans dönemlerinde de önemini korumayı başarmış. 1158 yılındaki Selçuklu kusaştması ve ardından gelen depremlerin etkisiyle antik şehir kaderine terk edilmiş. Kuzey ve güney limanlarını birleştiren cadde etrafında toplanan ve günümüzde ayakta kalabilen kalıntıların pek çoğu Roma ve Bizans dönemlerinden kalma. Hadrian Kapısı, Agora (pazar yeri), tiyatro, su kemerleri, antik yol, liman duvarları, tapınak, Nekropol, hamamlar ve şehir surları Phaselis ören yerini oluşturuyor. Antik şehrin kalıntıları arasında dolaşırken kendinizi o çağlarda hissediyorsunuz. Antalya ziyaretinizde mutlaka bir gününüzü buraya ayırın derim.