Akdeniz'i köpekbalıkları bastı! Önce Antalya ardından Hatay... Nasihat edip denize geri bıraktı!

Antalya’da Konyaaltı Sahili açıklarında bir köpek balığının amatör balıkçı teknesinin çapasına saldırdığı anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Antalya’da Mako cinsi bir köpek balığının balıkçı teknesinin sanal çapasına saldırdığı anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde kılavuz balıklar eşliğinde teknenin etrafından dolanan köpek balığının bir anda tekneye saldırdığı ve sonrasında yaşanan panik anları görüldü. Görüntüleri çeken ve amatör balıkçılık ile uğraşan Savaş Güzel’in çektiği görüntüler sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Amatör olarak büyük balık avları yaptığını ve hafta sonu tatili nedeniyle oğlu ile birlikte balığa çıktığını belirten Güzel, "Oğlumu hafta sonunda eğlendirmek için balığa çıkmıştık. Yaklaşık 30 metre derinliğe gelmiştik. O esnada büyük bir yüzgeç gördük su yüzeyinde, merak edip biraz yaklaştık. O anda da teknemizin sanal çapası sudaydı. Köpek balığını gördük. Önce bir hamle yaptı, biz ön tarafa geçtiğini sardık ama teknenin sanal çapasına saldırmış" dedi.

"AKDENİZ’DE GÖRDÜĞÜM EN BÜYÜK MAKOYDU"

Birkaç dakika uğraşıp Mako cinsi köpek balığını sanal çapadan kurtarmaya çalıştıklarını belirten Savaş Güzel, "Yaklaşık bir 15-20 dakika daha teknenin yakınlarında bize kendini göstererek yüzdü. Sonradan da uzaklaşıp gitti, her hangi bir sorun yaşamadık ama çapamız baya bir zarar gördü. Bu Mako cinsi köpek balıkları çok meraklı bir cins ve Akdeniz’de gördüğüm en büyük Makolardan birisiydi. Bizim için bam başka bir deneyimde, yaklaşık 18-20 yıldır su ile iç içeyiz. Aktif olarak her zaman balığa çıkıyoruz. Akdeniz'de böyle büyük bir Mako balığı hiç görmemiştim. İlk defa gördüm ve çok şaşırdım. Oğlumda hatta teknede bir panik yaşadı. Biraz korktuk, biraz heyecanlandık, ama güzel anlar yaşadık. Makoyu suda canlı gözle görmek bizim için harikaydı" şeklinde konuştu. Köpek balığının tekne çapasına saldırdığı anlarda Güzel’in yanında bulunan oğlu Arda Güzel’de, "Köpek balığını gördüğümde tekneye atlayacak sandım. Biraz panikledim teknenin içinde korktum" ifadelerini kullandı.

"GÖRÜNTÜDEKİ YAVRU BİR MAKO"

Köpekbalığının yavru bir Mako cinsi köpek balığını olduğunu belirten Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu’da "Vatandaşın çektiği görüntü iki önemli yanı var. Birinci yanı önemli olan kısmı Mako köpek balığı açıkta özellikle Orkinoslarla ve Palamut türleriyle gezer. Ve onların içerisinde olduğu için balıkçımız buna Palamut Köpek balığı ismini verir. Aynı familyadan olduğu için onlarla birlikte hareket ediyor, onlarla avlanıyor. Dolayısıyla yakalanan görüntülerdeki Mako köpek balığı yetişkin bir birey değil. Yavru, daha çocuk. Dolayısıyla avlanmayı bilmiyor. Muhtemelen oradaki balıkçılarımız da onu cezbettiler. Yem attılar ona. Dolayısıyla teknenin etrafında dolaşıyor. Onlar da sanki adeta dalga geçer gibi onların sanal çapasına gelip onu yem zannediyor. O görüntüler ona ait görüntüler" dedi.

"ANTALYA KÖRFEZİ YAVRULAMA ALANI"

Yaklaşan turizm sezonu öncesi Konyaaltı Sahili’nde denize girecek olan vatandaşların tedirgin olmaması ve korkmaması gerektiğinin altını çizen Gökoğlu, "Diğer bir sakıncalı yanı da tam turizm sezonu başlıyor. Vatandaşlarımızı tedirgin eder bu şekildeki görüntüler. Bu açıdan yapmamaları gerekiyor. Bunu sosyal medyada paylaşmamaları gerekiyor. Zararsız bunlar, kendi yavru daha. Balıklar her zaman nesillerini devam ettirecek yerlere bırakırlar yavrularını. Çünkü orada yaşama şansı bulur onlar. Kıyılara doğru yaklaşırlar, orada yavrularlar. Körfezlere girip yavruyu bırakır çekilir. Ebeveynler derin sulara doğru giderler yine. Dolayısıyla yavru sığ sularda besin bulur ve yaşama şansını arttırır bu şekilde. Bu açıdan baktığınızda Antalya Körfezi daha önce bana gelen görüntüler de var. Elimizdeki örneklere baktığımızda bunların hepsinin yavru olduğunu görüyoruz. Yavru bireyler olduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu.

"KORUMA ALTINDAKİ TÜRLERDEN"

Mako cinsi köpek balıklarının kırmızı listede olduğunu ve avlanmasının yasak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Kırmızı listede bunlar. Mako avlanması, avcılığı yasaklı türlerin kırmızı listede olan türler. Dolayısıyla Antalya körfezi Makolar için önemli bir üreme alanı oluşturuyor. Bu bizim için değerli bir şey. Korkmamamız gerekiyor. İnsanlar yüzdüğü alanlara kadar gelmiyorlar. Gelseler de bizden korkarlar. Zaten dikkat ederseniz yaklaşık 1 metre civarında yavrular bunlar. Makolar 4 ile 14 arasında yavru verir. Annenin karnındaki gebelik süresi de 1.5 seneye yaklaşır, daha sonra yavru doğar. Yavrular 60-70 cm civarındadır. Zaten görüntüye bakarsanız yaklaşık 1 metre, 1,5 metre olabilir. Orada gördüğünü yiyecek zanneden bir küçük yavru daha. Balıkçılara uyarı da bulunabiliriz. Şimdi bundan dünyada nesilleri hızla azalan türler ve Akdeniz'de av baskısının en çok olduğu denizlerden biri. Çünkü Akdeniz'in kenarında çok değişik farklı ülkeler var. Dolayısıyla herkes Akdeniz'i sömürüyor. Aşırı bir şekilde Akdeniz'den pay almaya çalışıyor. Av baskısı bu türleri aşırı derecede popülasyonlarını düşürüyor" dedi.

SAYILARI HIZLA AZALAN TÜRLER ARASINDA

Köpek balıkların dünyada hızla azalan türler arasında bulunduğunun altını çizen Gökoğlu, "Dolayısıyla bu azalan türler içerisinde Dünya Koruma Birliği de kırmızı listeye aldı bu türleri. Avcılığı yasak. Balıkçılarımıza söyleyeceğimiz yakaladıkları an hemen bunları doğaya geri iade etmeleri gerekiyor. Bunların hemen geriye iade edilmesi gerekiyor ki yaşasınlar. Akdeniz ekosistemi açısından bunların önemli görevleri var. Dengeleri korur bu balıklar. Dolayısıyla insanlara zararı yok. Şu ana kadar Akdeniz'de yahut da Türkiye kıyılarında bir köpek balığı saldırısı şu ana kadar duydunuz mu? Duymadık. Yaşamımın çok büyük bir kısmı suyun altında geçiyor benim. Vatandaşımız korkmasın. Dün de suyun altındaydım, bugünde bir yerde de dün dalış yaptım ben. Tehlike yok, korku yok. Vatandaşlarımız rahatlıkla girsin. Denizlerimiz temiz. Güvenle denize girebilirler" şeklinde konuştu.

BİR BAŞKA KÖPEKBALIĞI GÖRÜNTÜSÜ DE HATAY'DAN

Hatay'da amatör olta balıkçılığı yapan Cengiz Bayar, balık avlamak için Payas ilçesinden botla İskenderun Körfezi'ne açıldı. Bayar ve arkadaşları bir süre sonra köpek balığına denk geldiler. Bayar, yaklaşık 30 kilogram olan kum köpek balığını tutmanın heyecanıyla bu anları kayıt altına aldı. Köpek balığını fark eden Bayar, korku içerisinde zarar vermemek için bir süre hayvanın ağzındaki kancayı çıkartmak için çaba harcadı. Bir süre köpek balığını inceleyen Bayar, ardından balığı tekrar denize bıraktı. Bayar ile köpek balığının 45 dakikalık mücadelesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

"KÖPEK BALIĞINI GÖRÜNCE KORKTUK, YUKARI ÇEKTİĞİMİZDE KURTARMAK İÇİN UĞRAŞTIK"

Oltayla yakaladıkları köpekbalığını görünce şaşırdığını dile getiren Cengiz Bayar, korku içerisinde oltadan kurtardığını ifade ederek, "3 yıldır amatör olarak balıkçılık yapıyorum. Balığı Payas açıklarında yakaladım yaklaşık 25 metre civarında. Çektiğimiz video biraz kısa aslında biz 45 dakika uğraştık balığı çekmek için, bizim balığı alıkoyma gibi bir amacımız yoktu zaten sadece bir görüntü almak ve balıkla oynamaktı sonra doğaya geri salmak için çektik balığı. Köpek balığı yakalamak çok farklı bir his, herkesin başına gelecek bir şey değil. Bizim de ilk defa başımıza bir olay oldu köpek balığı tutmak. Başkasının başına çok fazla gelen de yoktur. Balığı gördüğümüzde bir mutluluk bir heyecan ve şaşkınlık oldu kendi aramızda arkadaşlarla gülüp eğlendik. Balığın zaten yasaklı ve nesli tükenmekte olduğunu biliyoruz, aslında sadece dediğim gibi görüntü almak için çektik biz onu kendimize kadar biraz oynadıktan sonra saldık. Kum köpek balığı insanlara saldıran cinsten değil zaten bu üreme dönemlerinde daha çok kıyıya yaklaşan balıklar ve saldırgan bir balık değil zaten. Kendi aralarında üremek için kıyıya gelen balıklar. Köpek balığını görünce korktuk, yukarı çektiğimizde kurtarmak için uğraştık. Balığın ağzındaki yemi çıkaralım diye kurtarmak için uğraştığımızda korktuk ama yemi de uğraşıp çıkardık" dedi.

(İHA) (DHA)