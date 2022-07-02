Akdeniz Oyunları'nda temsilcilerimize madalya yağdı

Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda silkmede 184 kilo ile gümüş madalyanın sahibi oldu.

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda erkekler 73 kiloda podyuma çıkan ay-yıldızlı halterci Muhammed Furkan Özbek, silkmede 184 kilo kaldırarak gümüş madalya kazandı. Aynı müsabakada Tunuslu Karem Ben Hnia, 185 kiloyla birinci, İtalyan Mirko Zanni de 177 kilo ile üçüncü oldu.

Milli halterci Muhammed Furkan Özbek koparmada 145 kilo ile beşinci olurken, bu müsabakada İtalyan Mirko Zanni de 150 kilo ile birincilik, Arnavutluk'tan Erkand Qerimaj 149 kilo ile ikincilik, Tunuslu Karem Ben Hnia 147 kilo ile üçüncülük elde etti.

YASEMİN CAN DA ALTIN MADALYA KAZANDI

Akdeniz Oyunları’nda atletizm kadınlar 5000m finalinde mücadele eden atlet Yasemin Can 15:23.49’luk derecesiyle altın madalya kazandı.

EKATERİNA GULİYEV'DEN DE ALTIN MADALYA GELDİ

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli atlet Ekaterina Guliyev, kadınlar 800 metrede altın madalya kazandı.

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda kadınlar 800 metre finali yapıldı.

Milli atlet Ekaterina Guliyev, 2.01.08'lik derecesiyle birinci olarak altın madalyaya ulaştı.

Yarışta bir diğer milli atlet Tuğba Toptaş ise 2.05.33'lük zamanıyla 8. oldu.

BİR ALTIN DAHA

19'uncu Akdeniz Oyunları atletizm kadınlar üç adım atlama finalinde milli sporcu Tuğba Danışmaz, 14.05 metre derecesi ile gümüş madalya kazandı.

