Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun'dan müsilaj değerlendirmesi:

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun, Akdeniz kıyılarının akıntılı yapısıyla müsilaj (deniz salyası) oluşumuna karşı avantajlı olduğunu belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ile Akdeniz Üniversitesi arasında müsilaj riskine karşı bilimsel araştırma yapılması için protokol imzalandı.

Açıklamada musilajla ilgili görüşlerine yer verilen Korun, normalde deniz plaktonlarının yapılarında belli bir oranda bulunması gereken karbon, azot ve fosforun ortamdaki kirlilik sebebiyle azalmadığını, bunun sonucunda canlı organizmanın strese girdiğini kaydetti.

Strese giren planktonların hücre dışı salgılarının artmasıyla sümüksü bir yapının oluştuğu anlatan Korun, ayrıca plankton çoğalmasını besin, su sıcaklığı, ışık gibi birçok faktörün de tetiklediğini vurguladı.

Akdeniz'in yapısal olarak Marmara Denizi'nden farklı olduğuna dikkati çeken Korun, şöyle devam etti:

"Marmara Denizi bir iç deniz ve Karadeniz'den gelen üst akıntı, altta da Akdeniz'den gelen tuzluluğu daha yüksek olan su var. Yani iki farklı su tabası var. Marmara'nın altında oksijeni düşük Akdeniz suyu duruyor ve karışım olmuyor. Dolayısıyla bu durum Marmara Denizi'nin yapısını daha hassas hale getiriyor. Akdeniz kıyısında yer alan Antalya bir körfeze sahip. Farklı akıntılar bulunduğu ve daha açık bir havzaya sahip olduğu için Akdeniz müsilaj oluşumuna karşı avantajlı durumda."

-"Önlem almak için protokol imzalandı"

Jale Korun, filtre görevi yapan midyelerin, deniz kirliliği çalışmaları için iyi bir model olduğuna işaret etti.

Marmara'da doğal biyolojik filtre görevi gören canlıların belirli bölgelerde özel olarak yetiştiriciliği yapılarak bölgenin daha temiz kalmasına katkı sağlanabileceğini vurgulayan Korun, deniz trafiği, evsel, tarımsal atıklar, İzmit ve çevresinde endüstrinin yoğun olmasının müsilaj oluşumuna sebebiyet verdiğini kaydetti.

Korun, Akdeniz'de Marmara'daki gibi bir tehlike olmadığını ama ilerisi için önlem almak adına protokol imzaladıklarını ifade etti.

Üniversite ve ASAT arasında imzalanan protokol kapsamında Antalya'da iç sular, kaynak, yüzey ve deniz suları takip edilecek.

