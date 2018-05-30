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Akhisarspor'da Okan Buruk krizi

AKHİSAR BELEDİYESPOR HABERLERİ  | 30.05.2018 10:38 | Son Güncelleme

Süper Lig’i sıkıntı yaşamadan bitiren Türkiye Kupası Şampiyonu Akhisar’da teknik direktör Okan Buruk’la yönetim arasında yapılan ilk görüşmede anlaşma sağlanamadığı öğrenildi.

Akhisarspor'da Okan Buruk krizi

Süper Lig’i sıkıntı yaşamadan bitiren Türkiye Kupası Şampiyonu Akhisar’da teknik direktör Okan Buruk’la yönetim arasında yapılan ilk görüşmede anlaşma sağlanamadığı öğrenildi. Sözleşmesi sona eren başarılı teknik adamla masaya oturan yönetimin yeni sezon için yapılan değerlendirme toplantısında uzlaşmaya varamadığı kaydedildi.

Taraflar arasında önümüzdeki günlerde bir görüşme daha yapılacak. Sezonun en fazla alkış alan isimlerinden biri olan Okan Buruk ve ekibinin takımda kalması konusunda taraftarların sosyal medya üzerinde büyük bir baskısı var.

(FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig akhisarspor okan buruk

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