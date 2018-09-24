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Akhisarspor'da Cihat Arslan dönüyor

AKHİSAR BELEDİYESPOR HABERLERİ  | 24.09.2018 12:20 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör Saffet Susic'le yollarını ayırdıktan sonra ilk galibiyetini 6'ncı haftada Galatasaray'ı evinde 3-0 yenerek alıp sükse yapan Akhisarspor, Cihat Arslan'ı 2 yıl aradan sonra yuvaya döndürüyor.

Akhisarspor'da Cihat Arslan dönüyor

Daha önce kulüpte eskiden görev yapan teknik direktörlerin dönmesine soğuk bakan başkan Hüseyin Eryüksel, kurulan iddialı kadronun lige kötü başlamasıyla Arslan'a dümen kırdı. Akhisar'ın kararında takımdaki futbolcuların da başarılı teknik adamdan yana tavır almalarının etkili olduğu öğrenildi. Akhisarspor'u 2015-16 sezonunda ligde 46 puanla 8'inci yapıp 2016-17'nin ilk haftalarına kadar çalıştıran Cihat Arslan, Türkiye Kupası'nı kazanan kadroyu kuran isim de olmuştu. Fenerbahçe'yi 10 Mayıs'taki kupa finalinde yenen ilk 11'de forma giyen isimlerden 9'u Arslan döneminde transfer edildi.

Akhisarspor yönetimi, Susic'le yollarını ayırdıktan sonra geçen hafta Cihat Arslan'a talip olurken tecrübeli teknik adam için Spor Toto 1. Lig'de görev yaptığı Adanaspor'dan onay çıkmadı. Ligde 6 haftada galibiyet alamayan Adana temsilcisinde Arslan, son Boluspor mağlubiyeti sonrası ayrılık kararı aldı. Akhisar'da 2016-17 sezonunun ikinci haftasında ayrıldıktan sonra geçen sezon ikinci yarıda zor durumdaki eski kulübü Karşıyaka'yı çalıştıran Cihat Arslan, yarın sözleşme imzalayıp takımın başında antrenmana çıkacak. Camiayı ve takımı iyi tanıyan Arslan, lige kötü bir başlangıç yaptıktan sonra Galatasaray galibiyetiyle kara bulutları dağıtan yeşil-siyahlılarda daha önce futbolcu olarak da görev yaptı. Halen kadroda yer alan futbolcuların 10'u Arslan döneminde transfer edildi.

Saffet Susic'le yolların ayrılması sonrası antrenör Cem Kavçak yönetiminde çıktığı maçta Galatasaray'ı mağlup eden Akhisarspor, uzun süre şansının tutmadığı rakibini son 4 maçta 3'üncü kez yenmeyi başardı. Rakibini geçen sezonun ikinci yarısında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında deplasmanda 2-1 yenerek kupanın dışında iten Akhisarspor, bu sezon başında Konya'da 5 Ağustos'ta oynanan Süper Kupa finalini de seri penaltı atışları sonrası 5-4 kazandı. Akhisar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova galibiyetiyle sükse yapan Fatih Terim yönetimindeki son şampiyon rakibini dün de net bir skorla geçti. Akhisarspor, bu sonuçla ligde Galatasaray önünde 13 maçta 2'nci galibiyetini aldı.

FATİH BUNU HEP YAPIYOR

Akhisarspor'un kalecisi Fatih Öztürk, Galatasaray önünde üst üste ikinci kez penaltı kurtarıp takımına galibiyeti getiren isimlerden biri oldu. Sarı-Kırmızılı ekip önünde 5 Ağustos'ta Konya'daki Süper Kupa finalinde seri penaltılarda Gomis'in atışını çıkarıp takımına kupayı getiren Fatih, dün de 42'nci dakikada Rodrigues'e geçit vermedi. Fatih'in kurtarışıyla devreye moralli giren Akhisar, ikinci yarıda farka koştu.

SABRIN SONU MANU

Akhisarspor'un sezon başından bu yana büyük umut bağladığı Elvis Manu, Galatasaray maçında patlama yaptı. Seleznyov'un cezalı olduğu dönemde takımın gol umudu olarak kalan Hollandalı kanat oyuncusu, Galatasaray maçında hem takımını öne geçiren golü attı hem de penaltı yaptırıp farkın 2'ye çıkmasının yolunu açtı.

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Spor Toto Süper Lig akhisarspor cihat arslan

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
şerefsiz adam geçen hafta kovulmak için futbolcusuna inşallah hamile degil diyecek kadar şerefini ayaklar altına alan bu adam bir saat bile işsiz kalmıyor futbolcular dernegi bu sözleri kınaması gerekirken ses bile yok ama doğruya burası türkiye burada güçlüler kazanır
Selezynov'un tükürüğü işe yaradı, onun yokluğunda Elvis'i santrafor olarak keşfettik. Yoklukta gidecek Elvis ancak bu hala santrafor transfer ihtiyacının olduğu gerçeğini değiştirmiyor.
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