Akhisarspor Hamza Hamzaoğlu ile görüştü

Rize gibi teknik direktör sıkıntısı yaşayan bir diğer kulüp de Akhisarspor... Susic’i gönderen Yeşil-Siyahlılar, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi’nde grup ilk maçında Krasnodar’ı ağırlayacak.

Akigolar bu maça kadar yeni hocasını belirlemek istiyor. Ege ekibi ilk görüşmeyi daha önce takımı çalıştıran Hamza Hamzaoğlu ile yaptı. Hamzaoğlu olmazsa rota İbrahim Üzülmez’e çevrilecek. Öte yandan Akhisar Stadı’nda saat 19.55’te oynanacak Krasnodar karşılaşmasını Finlandiyalı hakem Ville Nevalainen yönetecek.

(FANATİK)

