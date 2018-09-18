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Akhisarspor Hamza Hamzaoğlu ile görüştü

AKHİSAR BELEDİYESPOR HABERLERİ  | 18.09.2018 10:33 | Son Güncelleme

Safet Susic ile yollarını ayıran Akhisarspor, yeni hocasını Krasnodar maçına kadar yetiştirmeyi planlarken, ilk görüşmeyi Hamza Hamzaoğlu ile yaptı.

Akhisarspor Hamza Hamzaoğlu ile görüştü

Rize gibi teknik direktör sıkıntısı yaşayan bir diğer kulüp de Akhisarspor... Susic’i gönderen Yeşil-Siyahlılar, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi’nde grup ilk maçında Krasnodar’ı ağırlayacak.

Akigolar bu maça kadar yeni hocasını belirlemek istiyor. Ege ekibi ilk görüşmeyi daha önce takımı çalıştıran Hamza Hamzaoğlu ile yaptı. Hamzaoğlu olmazsa rota İbrahim Üzülmez’e çevrilecek. Öte yandan Akhisar Stadı’nda saat 19.55’te oynanacak Krasnodar karşılaşmasını Finlandiyalı hakem Ville Nevalainen yönetecek.

(FANATİK)

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