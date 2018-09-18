Akhisarspor Hamza Hamzaoğlu ile görüştü

Rize gibi teknik direktör sıkıntısı yaşayan bir diğer kulüp de Akhisarspor... Susic’i gönderen Yeşil-Siyahlılar, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi’nde grup ilk maçında Krasnodar’ı ağırlayacak.
Akigolar bu maça kadar yeni hocasını belirlemek istiyor. Ege ekibi ilk görüşmeyi daha önce takımı çalıştıran Hamza Hamzaoğlu ile yaptı. Hamzaoğlu olmazsa rota İbrahim Üzülmez’e çevrilecek. Öte yandan Akhisar Stadı’nda saat 19.55’te oynanacak Krasnodar karşılaşmasını Finlandiyalı hakem Ville Nevalainen yönetecek.
(FANATİK)
Taraftar hakeme saldırdı, maç tatil edildi!
Şenol Güneş için bomba iddia! Yeni adresi...
Ronaldo'ya Türkiye'den flaş teklif!
Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçının yayıncısı henüz belli olmadı
Beşiktaş Alvaro Negredo'nun sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi forması satışa çıktı!
Antonella Fiordelisi, Salernitana'ya destek vereceğini açıkladı
Fenerbahçe'nin Konya galibiyeti sonrası sosyal medyada Benzia ve Eljif Elmas çılgınlığı yaşandı
Serdar Ali Çelikler: Ali Koç cebinden para koyacak, Fenerbahçe Altınordu'yu satın alacak!
Önce dirsek attı, sonra tükürdü
Okuyucu Yorumları 1 yorum