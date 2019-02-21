SPOR

Akhisarspor Yılmaz Vural ile anlaşma sağlayamadı

AKHİSAR BELEDİYESPOR HABERLERİ  | 21.02.2019 15:13 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında son sırada bulunan Akhisarspor'un teknik direktör arayışları henüz sonuç vermedi.

Akhisarspor Yılmaz Vural ile anlaşma sağlayamadı

Geçen hafta Cihat Arslan'la yolların ayrılması sonrası ilk etapta Mesut Bakkal'ın ismini gündeme alıp ardından yola antrenör Cem Kavçak'la devam etmeyi kararlaştıran Akhisar, bu hafta başında arayışlarını sıklaştırdı. İstanbul'da salı günü İbrahim Üzülmez'le görüşüp anlaşamayan yeşil-siyahlılar, dün de Akhisar'a davet ettikleri Yılmaz Vural'la sözleşme imzalamadan masadan kalktı.

Türk futbolunun en çok takım çalıştıran teknik direktörü olan Yılmaz Vural, özellikle takımdaki futbolcuların talebiyle Akhisarspor'la görüşme yaptığını ancak aralarında maddi olarak büyük fark olduğu için anlaşma sağlanamadığını söyledi. Akhisar'ın ligde pazar günü Galatasaray deplasmanına da Cem Kavçak yönetiminde çıkması bekleniyor. Ege temsilcisi ilk yarıda Saffet Susic'le yolların ayrılması sonrası Galatasaray maçına yine Kavçak yönetiminde çıkarak sahadan 3-0 galip ayrılmıştı. (DHA)

PARTNERBuraya hiç yağmur yağmıyorBuraya hiç yağmur yağmıyor
Yılmaz Vural'a büyük şok! Görüştü ancak...Yılmaz Vural'a büyük şok! Görüştü ancak...
Yılmaz Vural'ın yeni takımı belli oldu!Yılmaz Vural'ın yeni takımı belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig yılmaz vural Akhisar Belediyespor cihat arslan

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Fenerbahçe'den genç kaleciye profesyonel imza

Fenerbahçe'den genç kaleciye profesyonel imza

F.Bahçe'den ayrılışının perde arkasını anlattı

F.Bahçe'den ayrılışının perde arkasını anlattı

Ve Yanal açıkladı! Zenit maçında forma vermeyecek

Ve Yanal açıkladı! Zenit maçında forma vermeyecek

Derbinin hakemi belli oldu

Derbinin hakemi belli oldu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Yılmaz Vural'ın yeni takımı belli oldu!

Yılmaz Vural'ın yeni takımı belli oldu!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

İşte Akhisar'ın yeni hocası

İşte Akhisar'ın yeni hocası

Süper Lig'de bir teknik adam daha gitti!

Süper Lig'de bir teknik adam daha gitti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akhisarspor Yılmaz Vural ile anlaşma sağlayamadı

İşte Akhisarspor - Yılmaz Vural görüşmesinin detayları

Akhisarspor Yılmaz Vural'la anlaşma sağlayamadı

Yılmaz Vural'a büyük şok! Görüştü ancak...

Yılmaz Vural'ın yeni takımı belli oldu!

Yılmaz Vural'ın yeni takımı belli oldu!

İbrahim Üzülmez Akhisarspor'un başına geçecek isim

Akhisarspor'da Üzülmez sesleri

Cem Kavçak: Önümüzdeki haftalara umutla bakıyoruz

Akhisar'ın inancı tam

Cihat Arslan ile yollarını ayıran Akhisarspor Cem Kavçak ile yola devam edecek

İşte Akhisar'ın yeni hocası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.