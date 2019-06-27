Akıl alır gibi değil! Evin duvarının içine gizlenen devasa arı kovanı

Şehirden uzakta doğanın içinde bir yuva yapmaktansa evlerin duvarlarının içi arılara bir şekilde daha çekici gelebiliyor. Birazdan anlatacağımız hikâyede de olan şey tam olarak bu. Üstelik bu sefer kendilerini öyle güzel gizleyip öylesine büyümüşler ki haşere kontrol yetkilileri dahi kendileriyle baş edememiş. Duvarının içine arıların yuva yaptığı evin sahibi son çare olarak Bartlett’in Arılara Fısıldayan Adamı olarak bilinen David L. Glover’ı aramak zorunda kalmış.

Bartlett’in Arılara Fısıldayan Adamı, ABD’nin Orta Batı/Doğu bölgelerinde bal arısı kurtarma ve uzaklaştırma hizmetleri veren bir servis. Arıları şehir içinde yuva yaptıkları yerden topluyor ve onları arı bulmakta sıkıntı çeken arıcılar için boş kovanlar içinde yeniden çoğaltmaya çalışıyor.

Dokuz yılı aşkın süredir arıcılıkla uğraşan David, yaşadığı en ilginç maceralardan biri olan bu hikayeyi Facebook sayfasında paylaşmış ve kısa sürede 50 bin kişi beğenmiş. İşte bir evin duvarına yuva yapan devasa arı kolonisinin başka yere taşınma hikayesinin David’in ağzından resimli anlatımı.