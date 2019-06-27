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Akıl alır gibi değil! Evin duvarının içine gizlenen devasa arı kovanı

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 27.06.2019 10:06 | Son Güncelleme

Bazı arılar gerçekten nasıl rahatsızlık vereceklerini çok iyi biliyorlar. Bir evin duvarının içine yuva yapan arılar görenleri ciddi anlamda hayrete düşürüyor.

Akıl alır gibi değil! Evin duvarının içine gizlenen devasa arı kovanı

Şehirden uzakta doğanın içinde bir yuva yapmaktansa evlerin duvarlarının içi arılara bir şekilde daha çekici gelebiliyor. Birazdan anlatacağımız hikâyede de olan şey tam olarak bu. Üstelik bu sefer kendilerini öyle güzel gizleyip öylesine büyümüşler ki haşere kontrol yetkilileri dahi kendileriyle baş edememiş. Duvarının içine arıların yuva yaptığı evin sahibi son çare olarak Bartlett’in Arılara Fısıldayan Adamı olarak bilinen David L. Glover’ı aramak zorunda kalmış.

Bartlett’in Arılara Fısıldayan Adamı, ABD’nin Orta Batı/Doğu bölgelerinde bal arısı kurtarma ve uzaklaştırma hizmetleri veren bir servis. Arıları şehir içinde yuva yaptıkları yerden topluyor ve onları arı bulmakta sıkıntı çeken arıcılar için boş kovanlar içinde yeniden çoğaltmaya çalışıyor.

Dokuz yılı aşkın süredir arıcılıkla uğraşan David, yaşadığı en ilginç maceralardan biri olan bu hikayeyi Facebook sayfasında paylaşmış ve kısa sürede 50 bin kişi beğenmiş. İşte bir evin duvarına yuva yapan devasa arı kolonisinin başka yere taşınma hikayesinin David’in ağzından resimli anlatımı.

1. Nadiren de olsa insanın tüylerini diken diken eden bir çağrı alırım.

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Bu bazen arıların çok yüksek yerlere yuva yapmaları olur bazen de duvarların içine. Bal arılarını yuva yaptıkları evlerden çıkarmaya çalışırken onların alanlarına mümkün olduğu kadar az müdahale etmeye çalışırım. Mesela evin tuğlalarını sökmeyi hiç isteme. Sıva kırılacak mı ya da tuğlaların parçalanması mı gerekecek? Tüm tuğlalar söküldükten sonra petek yeniden kullanılabilecek mi? Burada tuğlaları sökmeme rağmen kovanın son görüntüsü hala muhteşemdi. Evin sahibi kovanı oradan çıkarıp uzaklaştırdığımız için mutluluktan havalara uçtu desek yeridir.

2. Arılar duvarın içerisine tuğlalar arasındaki drenaj deliklerinden (Alt/orta kısımdaki koyu renkli bölgeler), tuğlaların arasındaki boşluklardan ve pencerenin köşe kısımlarından girmişler.

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3. İşte, buradaki geniş kırmızı bölge kovanın kuluçka bölgesi. Sol taraftaki ince kırmızı hat ise drenaj deliğinin girişi.

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4. Girişlere duman uyguladıktan sonra yaptığım ilk iş fotoğrafta açarken gördüğünüz küçük delikten içeri Honey Bandit (arıları uzaklaştırmaya yardımcı bir madde) uyguladım. Bu sayede ben duvarı kırarken arılar ortalıkta olmayacak.

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5. Biraz daha duman.

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6. İlk tuğlayı kırmadan çıkarmayı başardım.

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7. İki sıra tuğla söküldü.

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8. Beş sıra çıktı.

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9. İşte dediğim bu, muhteşem!

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Petek tuğlalara tamamen yapışmamış ve bu şimdiye kadar gördüğüm tek parça halindeki en büyük petek! Kovanın orta üst kısmındaki yedi ince bal peteğini saymazsak bu çok geniş ve düz bir petek.

10. Öndeki peteğin alt kısmında bu kovanın 13 kraliçe arısından beşinin hücreleri bulunuyor.

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11. On üç kraliçe arıdan yedisinin bulunduğu peteğin kuluçka kısmının birazını çıkarıyorum.

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Kovanın sol tarafında çok sayıda ölü arı buldum. Sanırım bu haşere temizliği için gelen görevlilerin çalışmalarının bir sonucu. Balmumu, böcek ilacının yayılmasını engellemiş.

12. İkinci kuluçka peteğini de alıyorum.

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13. Kovanın dikine orta hattında petekler resmen birbirine geçmiş durumda.

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14. Peteklerin tünellerle birbirine bağlandığı orta kısmını çıkarırken yavaş hareket etmek zorundayım.

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Kovanın bu kısmında sanki bir inşaat ekibi çalışıyor. Hayır omzumdaki şey bir melek değil, sadece kulağımın dibinde şarkı söyleyen arı grupları.

15. Bu arılar başlarında bir kraliçe olmamasına rağmen son derece iş birliği içinde hareket ediyorlar.

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16. Temizleme işlemi.

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17. Ayrılmak için temizlik yaparken ve toparlanırken geri dönen arıları toplamak için bir nuc box (arıları toplamak için kullanılan küçük bir kutu) yerleştirdim.

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18. Görev tamam! Bal rengindeki alan binlerce kirli küçük ayak tarafından kirletilen bölge.

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