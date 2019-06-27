Akıl alır gibi değil! Evin duvarının içine gizlenen devasa arı kovanı

Şehirden uzakta doğanın içinde bir yuva yapmaktansa evlerin duvarlarının içi arılara bir şekilde daha çekici gelebiliyor. Birazdan anlatacağımız hikâyede de olan şey tam olarak bu. Üstelik bu sefer kendilerini öyle güzel gizleyip öylesine büyümüşler ki haşere kontrol yetkilileri dahi kendileriyle baş edememiş. Duvarının içine arıların yuva yaptığı evin sahibi son çare olarak Bartlett’in Arılara Fısıldayan Adamı olarak bilinen David L. Glover’ı aramak zorunda kalmış.
Bartlett’in Arılara Fısıldayan Adamı, ABD’nin Orta Batı/Doğu bölgelerinde bal arısı kurtarma ve uzaklaştırma hizmetleri veren bir servis. Arıları şehir içinde yuva yaptıkları yerden topluyor ve onları arı bulmakta sıkıntı çeken arıcılar için boş kovanlar içinde yeniden çoğaltmaya çalışıyor.
Dokuz yılı aşkın süredir arıcılıkla uğraşan David, yaşadığı en ilginç maceralardan biri olan bu hikayeyi Facebook sayfasında paylaşmış ve kısa sürede 50 bin kişi beğenmiş. İşte bir evin duvarına yuva yapan devasa arı kolonisinin başka yere taşınma hikayesinin David’in ağzından resimli anlatımı.
Bu bazen arıların çok yüksek yerlere yuva yapmaları olur bazen de duvarların içine. Bal arılarını yuva yaptıkları evlerden çıkarmaya çalışırken onların alanlarına mümkün olduğu kadar az müdahale etmeye çalışırım. Mesela evin tuğlalarını sökmeyi hiç isteme. Sıva kırılacak mı ya da tuğlaların parçalanması mı gerekecek? Tüm tuğlalar söküldükten sonra petek yeniden kullanılabilecek mi? Burada tuğlaları sökmeme rağmen kovanın son görüntüsü hala muhteşemdi. Evin sahibi kovanı oradan çıkarıp uzaklaştırdığımız için mutluluktan havalara uçtu desek yeridir.
Petek tuğlalara tamamen yapışmamış ve bu şimdiye kadar gördüğüm tek parça halindeki en büyük petek! Kovanın orta üst kısmındaki yedi ince bal peteğini saymazsak bu çok geniş ve düz bir petek.
Kovanın sol tarafında çok sayıda ölü arı buldum. Sanırım bu haşere temizliği için gelen görevlilerin çalışmalarının bir sonucu. Balmumu, böcek ilacının yayılmasını engellemiş.
Kovanın bu kısmında sanki bir inşaat ekibi çalışıyor. Hayır omzumdaki şey bir melek değil, sadece kulağımın dibinde şarkı söyleyen arı grupları.
Kahramanmaraş'ta bulundu! 'İnsanların hayal dünyasını zorluyor'
'Eşim balık ayrandan zehirlenip öldü' dedi, gerçek 5 yıl sonra ortaya çıktı
Ebeveynlere uyarı: 16 yaşından küçük erkek çocukları...
Türkiye’nin gizli kalmış güzelliği! Akın ettiler…
Buraya giden ayrılamıyor! Büyüleyen güzellik
70 yaşında gibi hissediyordu! Onu bir de şimdi görün
Okuyucu Yorumları 0 yorum