Mynet Trend

Akıl almaz olay! İnsanların kredi kartı bilgilerini ezberledi

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 09.10.2019 09:43 | Son Güncelleme

1300 müşterinin kredi kartı bilgilerini ezberleyerek internetten alışveriş yaptı! İşte o akıl almaz hikaye...

Tokyo'da bir mağazada kasiyerlik yapan Susumu Yusuke Taniguchi, 1300 müşterinin kredi kart bilgilerini eksiksiz ezberledi. Aydetik yani görsel hafıza yeteneğini kullanan 34 yaşındaki adam, hafızasına kaydettiği bilgileri daha sonra bilgisayara aktararak 15 bin TL tutarında alışveriş yaptı. İşte Japon kasiyerin akılalmaz hikayesi...

FOTOĞRAFİK HAFIZASINI KULLANDI

Tokyo’da bir mağazada yarı zamanlı çalışan 34 yaşındaki Susumu Yusuke Taniguchi, fotografik hafızasını kullanarak müşterilerin kredi kartı bilgilerini çalmakla suçlanıyor.

YAKLAŞIK 15 BİN TUTARINDA ALIŞVERİŞ YAPTI

Tokyo polisi, genç adamın 16 haneli kredi kartı numaralarını, isimleri, geçerlilik tarihlerini ve güvenlik kodlarını eksiksiz bir şekilde hatırladığını açıkladı. Bunları daha sonra bilgisayarına aktaran adam, bu bilgileri kullanarak internetten 270 bin yen (yaklaşık 15 bin TL) tutarında alışveriş yaptı.

Makyaj malzemesi sanıp gözüne sürdü, kabusu yaşadıMakyaj malzemesi sanıp gözüne sürdü, kabusu yaşadı
Şoke eden olay! Paramparça olduŞoke eden olay! Paramparça oldu
Köprüye boynundan asılmış halde buldular! Köprüye boynundan asılmış halde buldular!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FOTOGRAFİK HAFIZA dolandırıcılık yaptı ilginç haberler internet dolandırıcılığı kredi kartı dolandırıcılığı

En Çok Okunan Trend Haberler

19 yaşındaki Tuğba'nın bu görüntüsü infial yarattı!

19 yaşındaki Tuğba'nın bu görüntüsü infial yarattı!

16-17 yaşındaki kızların çıplak görüntülerini çekmiş!

16-17 yaşındaki kızların çıplak görüntülerini çekmiş!

F.Bahçeli taraftarları kızdıran görüntü!

F.Bahçeli taraftarları kızdıran görüntü!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da usta oyuncuya duygusal veda

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da usta oyuncuya duygusal veda

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Gökyüzündeki garip nesne herkesi şaşkına çevirdi!

Gökyüzündeki garip nesne herkesi şaşkına çevirdi!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Her gün okula böyle gidiyor

Her gün okula böyle gidiyor

15 yaşındaki kızı suyun altında tutarak boğdu!

15 yaşındaki kızı suyun altında tutarak boğdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya'da devrilen ağaç otomobili böyle parçaladı

Şoke eden olay! Paramparça oldu

Köprüye boynundan asılmış halde buldular! Savcılık harekete geçti

Köprüye boynundan asılmış halde buldular!

Yemeğinden saç çıktı diye eşinin saçlarını zorla kazıdı!

Yemeğinden saç çıktı diye eşinin saçlarını zorla kazıdı!

İsveç Kralı'ndan tasarruf önlemi! 5 torunu kraliyet görevi üstlenmeyecek

Kraldan büyük karar! 5 torununu kraliyet görevlerinden men etti

Yeni güncelleme: Instagram'da stalk yapanlar dikkat!

Instagram'da stalk yapanlar dikkat!

Yapay zekâ sanatçılarının albümleri geliyor!

Yapay zekâ sanatçılarının albümleri geliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.