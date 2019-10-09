Akıl almaz olay! İnsanların kredi kartı bilgilerini ezberledi

Tokyo'da bir mağazada kasiyerlik yapan Susumu Yusuke Taniguchi, 1300 müşterinin kredi kart bilgilerini eksiksiz ezberledi. Aydetik yani görsel hafıza yeteneğini kullanan 34 yaşındaki adam, hafızasına kaydettiği bilgileri daha sonra bilgisayara aktararak 15 bin TL tutarında alışveriş yaptı. İşte Japon kasiyerin akılalmaz hikayesi...

FOTOĞRAFİK HAFIZASINI KULLANDI

Tokyo’da bir mağazada yarı zamanlı çalışan 34 yaşındaki Susumu Yusuke Taniguchi, fotografik hafızasını kullanarak müşterilerin kredi kartı bilgilerini çalmakla suçlanıyor.

YAKLAŞIK 15 BİN TUTARINDA ALIŞVERİŞ YAPTI

Tokyo polisi, genç adamın 16 haneli kredi kartı numaralarını, isimleri, geçerlilik tarihlerini ve güvenlik kodlarını eksiksiz bir şekilde hatırladığını açıkladı. Bunları daha sonra bilgisayarına aktaran adam, bu bilgileri kullanarak internetten 270 bin yen (yaklaşık 15 bin TL) tutarında alışveriş yaptı.



