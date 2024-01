’Akıl Küpleri’ yarıyıl tatilini fırsat bilen öğrencilerin akınına uğradı

Gençler için birçok projeyi hayata geçirdiklerini, bunlardan en önemlilerinden olan kütüphanelere gençlerin yoğun ilgi göstermesinden çok mutlu olduklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Huzurlu ve güvenli ortamda ders çalışma, her türlü kitap ve kaynak imkanı sağlayan akıl küpü kütüphanelerimiz, yarı yıl tatilinde de öğrencilerin vazgeçilmez ders çalışma ve kitap okuma alanı oldu. Kütüphanelerimizde tatilin gelmesi ile beraber üye sayımız da arttı. Gençlerimiz ders çalışıyor, okuyor, bilgileniyor ve araştırıyor. Şuanda yaklaşık 40 bin kişiye hizmet veriyoruz. Öğrencilerimizin her türlü taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Kütüphanelerimizde gençlerimiz her türlü internet, bilgisayar sınıfları, fotokopi gibi gerekli bütün kaynaklardan yararlanabiliyor. Çay ve kek gibi ücretsiz ikramlarımız da oluyor. Kütüphanelerimizde bulunan kafeteryalarımızda ise dinlenip sohbet edebiliyorlar. Öncelikle yarı yıl tatiline giren tüm öğrencilerimizin verimli bir tatil geçirmelerini diliyor, onları geleceğe hazırlayan öğretmenlerimize de bir kez daha teşekkür ediyorum. Gençlerimiz için çalışmaya, onları mutlu etmeye devam edeceğiz. Tüm gençlerimizi kütüphanelerimize bekliyorum" dedi.