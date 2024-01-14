Akılalmaz görüntüler: Ünlü şarkıcıdan motorda twerk!

Brezilya'nın Rio De Janerio kentinde kaydedilen görüntülerde Brezilyalı funk yıldızı MC Pipokinha'nın yüksek hızla seyreden bir motorsiklet içerisinde twerk yapması sosyal medyanın gündemine oturdu. Pipokinha'nın bu görüntüleri sosyal medya platformu X'te paylaşıldı.

İLK VUKUATI DEĞİL

Daha önce de sahnedeyken müstehcen hareketler sergileyen dünyaca ünlü funk yıldızı bir keresinde de uçakta kokpitin kapısını açarak pilotun yanına gitmişti.

MC Pipokinha yakın bir zamanda da dünyaca ünlü futbolcu Neymar'ın partisine katılmış ve yine müstehcen sahnelerin altına imza atmıştı.







