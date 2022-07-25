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  4. Akılalmaz olay! 11 yaşındaki çocuğu kediyle cinsel ilişkiye girmeye zorlayıp filme aldılar

Akılalmaz olay! 11 yaşındaki çocuğu kediyle cinsel ilişkiye girmeye zorlayıp filme aldılar

25.07.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya'nın Batı Java eyaletindeki Tasikmalaya kasabasında ismi açıklanmayan 11 yaşındaki çocuk, zorbaların hedefi oldu. Kediyle cinsel ilişkiye girmeye zorlanan ve o anların kaydedilmesinden sonra internette paylaşılması üzerine depresyona giren çocuk yemek yemeyi reddetti. Gıda eksikliğinden hastalanan çocuk hayatını kaybetti.

Akılalmaz olay! 11 yaşındaki çocuğu kediyle cinsel ilişkiye girmeye zorlayıp filme aldılar

Endonezya'nın Batı Java eyaletindeki Tasikmalaya kasabasında 11 yaşındaki çocuğun ani ölümü üzerine emniyet güçleri olayı araştırmaya başladı. İsmi açıklanmayan çocuk, kediyle cinsel ilişkiye girmeye zorlandıktan ve o anlara ait görüntülerin internette kısa sürede yayılmasından sonra ağır bir depresyona girdi. Endonezyalı yetkililer çocuğun olayı aile üyelerine anlatmadığını ve yaşadığı depresyonun sonrasında yemek yemeyi reddettiğini açıkladı. Yemek yemediği için hastalanan çocuğun öldüğü belirtildi.

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FAİLLERİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ

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West Java Çocuk Esirgeme Kurumu Program Müdürü Diana Wati gazetecilere verdiği demeçte, "Çocuk ölmeden önce arkadaşlarının ona bir hayvanla cinsel ilişkiye girmesini söylemelerine kadar şiddet ve zorbalığa maruz kaldı. Çocuğun başka tıbbi sorunları olup olmadığını veya depresyon nedeniyle yemek yemeyi reddettiği için mi öldüğünü hala araştırıyoruz.” dedi.

Batı Java Polisi, çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlattığını ancak henüz faillerin kimliğini tespit edemediğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya
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