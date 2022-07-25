Çıplaklar plajında dehşet anları! Bir kadını izleyip kendini tatmin etmeye başlayınca...

Fransa'da bir çıplaklar plajında meydana gelen olayda 76 yaşındaki şüpheli, 46 yaşındaki kurbanı pompalı tüfekle vurdu. Yapılan müdahalelere rağmen kurtulamadı. İki erkek arasındaki tartışmanın, kurbanın bir kadının karşısına geçip onu izleyerek kendini tatmin etmesi üzerine çıktığı iddia edildi.

'TEŞHİRCİ' DEDİLER

İki adam daha sonra konuşup kendilerini açıklamak için uzaklaştılar. Ardından görgü tanıkları birkaç patlama sesi duydu. Saldırıya tanık olan kişiler, kurbanın sahildeki insanlara hakaret eden ve onları tehdit eden bir teşhirci olduğunu söylediler.

SAHİL KAPATILDI

Olaydan kısa bir süre sonra gözaltına alınan zanlı, bisikletli polisler tarafından herhangi bir direniş göstermeden gözaltına alındı. Hakkında kasten adam öldürme suçundan dava açıldığı bildirilen adamın Trévoux araştırma tugayına emanet edildiği bildirdi. Olayın yaşandığı sahile ise girişler kapatıldı.



