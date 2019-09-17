Pazarc\u0131k il\u00e7esinde meydana gelen trafik kazas\u0131nda 19 ya\u015f\u0131ndaki B.\u00d6.\u2019n\u00fcn boynuna 30 santim uzunlu\u011funda tahta par\u00e7as\u0131 sapland\u0131. Boynundan giren ve koltuk alt\u0131ndan g\u00f6r\u00fclen tahta par\u00e7as\u0131yla Kahramanmara\u015f S\u00fct\u00e7\u00fc \u0130mam \u00dcniversitesi (KS\u00dc) Sa\u011fl\u0131k Uygulama ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesinde kald\u0131r\u0131lan gen\u00e7 k\u0131z acil ameliyata al\u0131nd\u0131.\nYakla\u015f\u0131k yar\u0131m saat s\u00fcren ameliyat sonras\u0131 \u00e7\u0131kar\u0131lan tahta par\u00e7as\u0131n\u0131n inan\u0131lmaz bir \u015fekilde sinir ve damarlara zarar vermemesi neticesinde gen\u00e7 k\u0131z, tedavisinin tamamlanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan taburcu edildi.\n\nTahta kaz\u0131\u011f\u0131 ameliyatla \u00e7\u0131karan KS\u00dc T\u0131p Fak\u00fcltesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal\u0131 \u00d6\u011fretim \u00dcyesi Dr. B\u00fclent G\u00fcneri, gen\u00e7 k\u0131z\u0131n sadece bir kaburgas\u0131n\u0131n k\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131, sinir ve damarlar\u0131n\u0131n zarar g\u00f6rmedi\u011fini belirterek, "T\u0131p literat\u00fcr\u00fcnde bu \u015fekilde boyundan girip koltuk alt\u0131ndan \u00e7\u0131kan bir cisim yok. Hastay\u0131 acil ameliyata ald\u0131k. Ameliyat esnas\u0131nda G\u00f6\u011f\u00fcs Cerrahisi hocam\u0131z Dr. \u00d6\u011fretim \u00dcyesi Ahmet Ac\u0131payam ve Kalp ve Damar Cerrahisi hocam\u0131z Do\u00e7. Dr. Mehmet Ac\u0131payam haz\u0131r bulundular herhangi bir komplikasyona y\u00f6nelik olarak. Ameliyathanede yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z de\u011ferlendirmeden sonra anestezi alt\u0131nda yakla\u015f\u0131k 30 santimetrelik tahta bir kaz\u0131k \u00e7\u0131kard\u0131k hastadan. Kaz\u0131k, hastan\u0131n sa\u00e7lar\u0131n\u0131 dolayarak boynundan girip sol kol alt\u0131ndan \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131. Ve b\u00f6yle kirli bir yaralanma, ev d\u0131\u015f\u0131nda, sokakta olan bir yaralanma enfeksiyon a\u00e7\u0131s\u0131ndan olduk\u00e7a risklidir. Ama ameliyat esnas\u0131nda yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z giri\u015fimler ve titizlikle uygulad\u0131\u011f\u0131m\u0131z antibiyotik tedavisi sayesinde hastam\u0131zda bir enfeksiyon meydana gelmedi\u201d dedi.\n\nOlay\u0131n \u00e7ok ilgin\u00e7 olmas\u0131 nedeniyle daha \u00f6nce bu ve buna benzer bir vakan\u0131n olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ara\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten G\u00fcneri, \u015funlar\u0131 kaydetti:\n\u201cT\u0131p literat\u00fcr\u00fcnde benzer yaralanmalar var, metal ve tahta cisim saplanmalar\u0131 g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. Ancak bu \u015fekilde boyundan girip koltuk alt\u0131ndan \u00e7\u0131kan bir cisim yapt\u0131\u011f\u0131m taramalarda tespit etmedim. Ancak literat\u00fcrde bildirilen vakalarda \u00e7ok ciddi sinir yaralanmalar\u0131 ya da omurili\u011fe saplan\u0131p da enfeksiyona yol a\u00e7an bu nedenle tedavi g\u00f6rmek zorunda olan hastalar mevcut. Bizim hastam\u0131zda herhangi sinir veya damarsal yap\u0131ya denk gelmedi ancak bir kaburga k\u0131r\u0131\u011f\u0131na yol a\u00e7t\u0131 ve i\u00e7eride bol miktarda hastan\u0131n sa\u00e7 bulundu\u011fu i\u00e7in bizi daha \u00e7ok u\u011fra\u015ft\u0131ran i\u00e7eride bulunan sa\u00e7 par\u00e7alar\u0131yd\u0131. Biz, kaz\u0131\u011f\u0131n gidi\u015f y\u00f6n\u00fc boyunca a\u00e7may\u0131p, kaz\u0131\u011f\u0131 ters y\u00f6nde \u00e7\u0131kart\u0131p i\u00e7eriye bol miktarda steril s\u0131v\u0131yla y\u0131kama uygulad\u0131k ve iyi bir antibiyotik tedavisi verdi\u011fimizi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Bu sayede de bir sorun meydana gelmedi. Hasta olduk\u00e7a talihli bence. Beni ve ekibimi olduk\u00e7a \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131. Ve hastay\u0131 birlikte de\u011ferlendiren cerrahi bran\u015ftan di\u011fer hocalar\u0131m\u0131z\u0131 da olduk\u00e7a \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131. Adeta mucize gibiydi diyebilirim.\u201d (\u0130HA)PARTNER \u0130\u015fte o foto\u011fraflar\u0131n perde arkas\u0131!Tesad\u00fcf eseri 2 bin y\u0131ll\u0131k ger\u00e7ek ortaya \u00e7\u0131kt\u0131! Kayboldu\u011fu iddia edilmi\u015fti! Canl\u0131 yay\u0131nda bomba su\u00e7lamalar