Rize’de kontrolsüz deşarj yaparak dereyi kirlettiği öne sürülen tesise idari para cezası uygulandı. Ekipler, rengi kırmızıya dönen dereden numune aldı.

DHA

KIRMIZIYA DÖNEN DERENİN KAYNAĞI TESPİT EDİLDİ

Değirmendere Mahallesi’nden geçen Değirmendere Deresi’nin rengi kırmızıya döndü. Mahallelinin ihbar üzerine Rize Belediyesi zabıta ekipleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma başlattı.

DHA

Dere kolunda inceleme yapan ekipler, bölgedeki bir özel çay fabrikasının kontrolsüz deşarj yaptığını tespit etti. Ekipler, tesise idari para cezası uyguladı.

DHA

SONUÇLARA GÖRE YENİ CEZALAR GELEBİLİR

Olayla ilgili Rize Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Rize Merkez Değirmendere Deresi’nin kırmızı renkte aktığına ve çevre kirliliğine neden olunduğuna ilişkin görüntülerin ilgili birimlere ulaşması üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince bölgede denetim gerçekleştirilmiştir.

İki çevre denetçisi, bir çevre mühendisi ve dron görevlisi personelin katılımıyla, dron desteğiyle yapılan incelemeler sonucunda, saat 16.00 itibarıyla dereye kontrolsüz deşarj gerçekleştiren bir tesis tespit edilmiştir.

Yapılan tespit üzerine ilgili tesis hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20’nci maddesinin (ı) bendi kapsamında idari cezai işlem uygulanmıştır. Ayrıca yetkili çevre laboratuvarı tarafından analiz yapılmak üzere numune alınmıştır. Numune analiz sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından, mevzuat kapsamında gerekli ilave idari ceza işlemleri de uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi.

DHA

DHA

DHA

Kaynak: DHA | Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır