Akılalmaz olay! Attığı tüp başına düştü

Endonezya'da bir çocuğun tüpleri kamyona atarken yaşadığı ilginç olay kameraya yansıdı. Küçük gaz tüplerini kamyonun kasasına atan çocuk beklemediği sürprizle karşılaştı.
YERE YIĞILDI
Attığı tüp kamyon kasasının üzerinden geri dönüp çocuğun başına isabet etti. Bir anda yere yığılan çocuğun yardımına orada bulunan bir kişi koştu. Çocuğun hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.
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