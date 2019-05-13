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Akılalmaz olay! Attığı tüp başına düştü

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 13.05.2019 15:24 | Son Güncelleme

Endonezya'da yerdeki tüpleri kamyonun kasasına atan çocuk kötü sonu yaşadı. Kamyon kasasında bulunan bir engele çarpıp geri gelen tüp, çocuğun başına isabet etti. İşte o görüntüler.

Endonezya'da bir çocuğun tüpleri kamyona atarken yaşadığı ilginç olay kameraya yansıdı. Küçük gaz tüplerini kamyonun kasasına atan çocuk beklemediği sürprizle karşılaştı.

YERE YIĞILDI

Attığı tüp kamyon kasasının üzerinden geri dönüp çocuğun başına isabet etti. Bir anda yere yığılan çocuğun yardımına orada bulunan bir kişi koştu. Çocuğun hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya Çocuk tüp

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