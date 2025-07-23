Akılalmaz olay! Çocuğunun valizine sakladı, havaalanında yakalandı!

İngiltere Gatwick Havalimanı’nda oğlunun bavuluna uyuşturucu sakladığı tespit edilen iki çocuk annesi gözaltına alındı. İngiltere’den Afrika’ya uçmayı planlayan 35 yaşındaki Natashia Artug’un da aralarında olduğu 7 kişilik grup yakalandı.

Çocuğun valizinde toplam ağırlığı 14 kilogram olan 24 paket uyuşturucu bulunduğu bildirilirken kadının partnerinin de yaklaşık 32 paket uyuşturucu taşıdığı kaydedildi.

ÇOCUK BABASINA GÖNDERİLDİ

Anne ve partnerinin yanı sıra, 22 yaşındaki Patrick Lee Wilsdon, 20 yaşındaki Lily Watson, 29 yaşındaki Shannon Ellen Josie Holness, 28 yaşındaki Laura Amy Kappen ve 32 yaşındaki Shona Campbell de yakalanarak tutuklandı. Artug’un çocuğu ise İngiltere’ye babasının yanına gönderildi.