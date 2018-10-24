Akılda deli sorular: Rakıya su eklendiğinde rengi neden beyazlar?

Etil alkol organik bir çözücüdür ancak suyla yaptığı hidrojen bağları sebebiyle suda çözünür. Organik bir madde olan anason pigmenti suda değil alkolde çözünür. 100 birim rakının 45 birimi alkoldür. Bu miktar ise anasonun çözünmesi için yeterlidir. Rakıya su ilave edildiğinde alkol molekülleri su içinde dağılır. Eklenen su alkol oranını düşürür ve anason pigmentini çözmeyi başaramaz.

Pigment, bu karışım içinde süspanse bir halde kalır ve böylelikle beyaz bir renkte görünür. Şimdi bu nasıl oluyor derseniz şöyle anlatabiliriz; organik maddelerde renk olayı çoklu bağa sahip moleküllerde görülür, çoklu bağlarda görünür bölgede ışık emisyonu olur. Alkol, pigmenti çözerken bu çoklu bağlar ile bir şekilde bağ kurarak elektronlarını paylaşır ve bağın ışık emisyonu görünür bölgenin dışına kayar. Alkol, çözemez hale gelince tekrar görünür bölge emisyonu yaparak, rasata müsait hale gelir.

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