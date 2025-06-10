Akıllara durgunluk olay! Golf sahasına gökten köpekbalığı düştü!

Splinter City Disc Golf Sahası'nda gerçekleşen olay akıllara durgunluk verdi. "Gerçekten oldu mu diye birbirimize tekrar tekrar sorduk" sözleriyle yaşadıklarını anlatan Jonathan Marlowe, golf sahasına gökten çekiç başlı köpekbalığı düştüğünü söyledi.

KARTAL GÖKTEN DÜŞÜRMÜŞ

Uzmanlara göre sahaya düşen köpekbalığının asıl taşıyıcısı, denizde avlanan balık kartalı (osprey) adlı kuş türüydü. Bu kartal, muhtemelen küçük bir çekiç başlı köpekbalığı yavrusunu pençeleriyle yakalayıp sahilden yaklaşık 800 metre içeriye doğru taşıdı. Kartal daha sonra köpekbalığını düşürdü.

Kartallar, kendi yuvalarını ve besin kaynaklarını korumak için, daha büyük yırtıcılara karşı birlikte hareket ediyorlar.