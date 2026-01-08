Akıllara durgunluk veren olay! İnternetten tanıştı, kendisini öldürmesi için yanına uçtu!

32 yaşındaki Sonia Exelby bir fetiş sitesinde tanıştığı adam tarafından öldürülmek üzere geçtiğimiz yıl ABD'ye uçtu ve 17 Ekim'de Florida'daki Marion Oaks'ta bir ormanlık alanda ölü bulundu.

ÖLÜME BİLE BİLE GİTTİ

Aylar sonra ise İngiliz kadının, otopsi sonucuna göre kalbinden, boğazından, midesinden ve sırtından bıçaklandığı ortaya çıktı. Polis, Sonia'nın bilgisayarında "intihar eğiliminde olduğunu ve cinsel istismara, işkenceye ve muhtemelen öldürülmeye maruz kalmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat edeceğini gösteren " kanıtlar buldu.

Mirror gazetesiyle paylaşılan Marion İlçe Adli Tıp Kurumu raporuna göre, Sonia dört kez bıçaklanmış ve aort, yemek borusu, mide, dalak, pankreas ve sol böbreğinde yaralanmalar oluşmuş.

"BİRİNİN ONU ÖLDÜRMESİ İSTEĞİ VARDI"

Polis, Sonia'nın cesedinin sığ bir mezardan çıkarılmasının ardından 53 yaşındaki Dwain Hall'u birinci derece cinayet ve adam kaçırma suçlamalarıyla tutukladı. Hall, iddiaya göre Sonia'nın kredi kartlarını kullanmaya çalıştığı gerekçesiyle 18 Ekim'de gözaltına alındı.

İddialara göre Hall, başlangıçta Sonia'yı tanımadığını inkâr etti ancak daha sonra onu alıp bir Airbnb'ye götürdüğünü itiraf etti. İddialara göre Hall, polis sorgusunda kendisi ve Sonia'nın "bağlanma, intihar ve Sonia'nın birinin onu öldürmesi isteği hakkında konuştuklarını" söyledi.