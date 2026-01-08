Mynet Trend

Akıllara durgunluk veren olay! İnternetten tanıştı, kendisini öldürmesi için yanına uçtu!

32 yaşındaki Sonia Exelby, bir internet sitesinde tanıştığı adamın kendisini öldürmesi için yanına uçtu. Günler sonra ise ormanlık alanda cesedi bulundu.

32 yaşındaki Sonia Exelby bir fetiş sitesinde tanıştığı adam tarafından öldürülmek üzere geçtiğimiz yıl ABD'ye uçtu ve 17 Ekim'de Florida'daki Marion Oaks'ta bir ormanlık alanda ölü bulundu.

Akıllara durgunluk veren olay! İnternetten tanıştı, kendisini öldürmesi için yanına uçtu! 1

ÖLÜME BİLE BİLE GİTTİ

Aylar sonra ise İngiliz kadının, otopsi sonucuna göre kalbinden, boğazından, midesinden ve sırtından bıçaklandığı ortaya çıktı. Polis, Sonia'nın bilgisayarında "intihar eğiliminde olduğunu ve cinsel istismara, işkenceye ve muhtemelen öldürülmeye maruz kalmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat edeceğini gösteren " kanıtlar buldu.

Akıllara durgunluk veren olay! İnternetten tanıştı, kendisini öldürmesi için yanına uçtu! 2

Mirror gazetesiyle paylaşılan Marion İlçe Adli Tıp Kurumu raporuna göre, Sonia dört kez bıçaklanmış ve aort, yemek borusu, mide, dalak, pankreas ve sol böbreğinde yaralanmalar oluşmuş.

"BİRİNİN ONU ÖLDÜRMESİ İSTEĞİ VARDI"

Polis, Sonia'nın cesedinin sığ bir mezardan çıkarılmasının ardından 53 yaşındaki Dwain Hall'u birinci derece cinayet ve adam kaçırma suçlamalarıyla tutukladı. Hall, iddiaya göre Sonia'nın kredi kartlarını kullanmaya çalıştığı gerekçesiyle 18 Ekim'de gözaltına alındı.

Akıllara durgunluk veren olay! İnternetten tanıştı, kendisini öldürmesi için yanına uçtu! 3

İddialara göre Hall, başlangıçta Sonia'yı tanımadığını inkâr etti ancak daha sonra onu alıp bir Airbnb'ye götürdüğünü itiraf etti. İddialara göre Hall, polis sorgusunda kendisi ve Sonia'nın "bağlanma, intihar ve Sonia'nın birinin onu öldürmesi isteği hakkında konuştuklarını" söyledi.

Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Baba ve 3 oğlunu sokak ortasında vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

'Uyuşturucu' soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu

500 bin sosyal konut çekilişinde İstanbul ve Ankara için açıklama geldi!

