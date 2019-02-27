Mynet Trend

Akıllara durgunluk veren taktik! Küs rolüyle 2,5 milyon TL vurgun yaptılar!

orkun.inanc orkun.inanc
GÜNDEM  | 27.02.2019 04:57 | Son Güncelleme

İzmir ve Manisa'da yaşayan iki kız kardeşe ait 5 parsel arsayı, Muğlanın Datça İlçesi Tapu Müdürlüğünde sahte belgelerle beş ayrı kişiye 2,5 milyon TL karşılığı sattıkları iddiasıyla nitelikli dolandırıcılık suçundan adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i tutuklandı. İki kardeşlerin küs olduklarının çevrelerinde bilinmesi nedeniyle tüm satış işlemleri boyunca zanlıların küs rolü yaptıkları öğrenildi.

Akıllara durgunluk veren taktik! Küs rolüyle 2,5 milyon TL vurgun yaptılar!

Muğla’nın Datça ilçesinde, 6 milyon değerindeki 5 araziyi sahte belgelerle 2,5 milyona satan ve yakalanmamak için küs rolü yapan 2 yaşlı kadın ile 3 dolandırıcılık şebekesi üyesi tutuklandı.

Datça’da meydana gelen ve filmlere konu olabilecek dolandırıcılık olayı, bir emlakçının daha önce 900 bin lira teklif ettiği arazinin aynı zamanda komşusu da olan kişi tarafından 500 bin liraya satıldığını öğrenmesiyle ortaya çıktı.

Emlakçı komşusunun, arazisini ‘niye ucuza sattığını’ sorması üzerine tapuya giden mağdur, denize sıfır milyonluk arazisi için kısa bir süre önce İlçe Tapu Müdürlüğünde satış yapıldığını öğrenince İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

Datça Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında olayı araştıran polis ekipleri, İzmir ve Manisa’da yaşayan iki yaşlı kız kardeşe ait olan 5 ayrı arazi için 31 Ocak 2019 tarihinde 3 ve 8 Şubat tarihinde ise 2 olmak üzere 2,5 milyon TL değerinde 5 ayrı şüpheli satış gerçekleştirildiğini tespit etti. Tapu müdürlüğündeki güvenlik kameraları ve şehir polis kameraları olmak üzere 15 kamera kaydını saatler boyunca titizlikle inceleyen polis ekipleri, ilçeye gelerek sahte evrakla satış yapan 8 şüpheliyi belirledi. Fiziki ve teknik takiple olayın aydınlatılmasıyla birlikte mağdurlarla birlikte, emlakçılara aracılık eden 6 kişi, dolandırıldıkları gerekçesiyle şikayetçi oldu.

İKİ ÖZEL EKİP ŞEBEKEYİ ÇÖKERTTİ

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 2 özel ekip, ilçeye gelen 8 şüphelinin yanı sıra şebekenin 7 üyesinin daha kimliklerini belirledi.

Datça’dan şebekenin çökertilmesi için Ankara ve İstanbul’a giden özel ekipler, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla F.T. (58) ve M.A. (67) isimli kadınlarla Z.D. (56), M.A. (42), H.G. (44), T.İ. (65), D.Y. (54), M.A. (43) isimli 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

MAĞDURLARIN ÖZEL HAYATLARINI ARAŞTIRDILAR

Datça’ya getirilen zanlılar arasında bulunan F.T. ve M.A. isimli kadınların, İzmir ve Manisa’da yaşayan iki mağdur kız kardeşin özel hayatlarını araştırdıkları, kardeşlerin küs olduklarının çevrelerinde bilinmesi nedeniyle tüm satış işlemleri boyunca küs rolü yaptıkları öğrenildi. Herhangi bir açık vermemek için oyuncu gibi rol yapan yaşlı kadınların, çok sayıda suç kayıtlarının da olduğu ortaya çıktı.

Denize sıfır toplam 3 bin metrekareden oluşan yaklaşık 6 milyon lira değerindeki 5 parseli, değerinin çok altında bir fiyata 2,5 milyon liraya satan şebeke üyelerinin evlerinde yapılan aramalarda satıştan elde ettikleri paraların bulunamadığı, şüphelilerin suçlamaları kabul etmedikleri bildirildi. İfadeleri alınan 8 şahıs, Datça Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından “Nitelikli dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik” suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden F.T. ve M.A. isimli yaşlı kadınlarla birlikte M.A., M.A. ve Z.D. isimli 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 şüphelisi ise denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, operasyon kapsamında aranan şüphelilerden G.B., Bartın’da gözaltına alınırken; diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. (İHA-DHA)

PARTNERSeçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!
'Banker Bilo' filmindeki o sahne gerçek oldu! Pes dedirten olay'Banker Bilo' filmindeki o sahne gerçek oldu! Pes dedirten olay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Muğla dolandırıcılık

En Çok Okunan Trend Haberler

Fuhuş pazarlığı cinayetle bitti!

Fuhuş pazarlığı cinayetle bitti!

Survivor'da elenen isim belli oldu! İddialı yarışmacı veda etti

Survivor'da elenen isim belli oldu! İddialı yarışmacı veda etti

Ağır hasarlı raporu verilen apartmanda ölümle burun buruna!

Ağır hasarlı raporu verilen apartmanda ölümle burun buruna!

Playboy güzelinin ölümündeki büyük şüphe!

Playboy güzelinin ölümündeki büyük şüphe!

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Doğu Ekspresi'ne şikayet yağıyor! İncelemeye alındı

Doğu Ekspresi'ne şikayet yağıyor! İncelemeye alındı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

İmamoğlu'na çok ilginç destek sözleri!

İmamoğlu'na çok ilginç destek sözleri!

Tek yumrukla yere serdi: İnsanlık vazifemi yaptım

Tek yumrukla yere serdi: İnsanlık vazifemi yaptım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Banker Bilo' filmindeki o sahne Trabzon'da gerçek oldu

'Banker Bilo' filmindeki o sahne gerçek oldu! Pes dedirten olay

İstanbul magandalarına rekor ceza!

Bu görüntüler karşılıksız kalmadı! Rekor ceza

Adana'daki düğünde gelin ve damat yakınlarının 'En çok siz dans ettiniz' kavgası

Düğünde akılalmaz kavga! Sebebi şoke edecek!

Lise öğrencisi boğulmalara karşı 'akıllı bone' geliştirdi

Liseli öğrenciden hayat kurtaracak buluş!

TKP'den İstanbul Güngören'de başörtülü aday!

TKP'nin adayı sosyal medyayı salladı!

Survivor 2019'da dokunulmazlık ve ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'da tansiyon yükseldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.