Akıllara Seza filmi bu hafta vizyonda! İşte fragmanı

Haldun Boysan, Ulaş İnan Torun, Aslıhan Güner, Timur Acar, Kemal Uçar, Sema Atalay, Erdem Baş ve Onur Sermik'in rol aldığı filmin yönetmenliğini Serdal Genç yaptı.
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