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Akıllara Seza filmi bu hafta vizyonda! İşte fragmanı

Betül Kurucu Betül Kurucu
SİNEMA TV  | 13.06.2019 11:50 | Son Güncelleme

Romantik komedi filmi 'Akıllara Seza', 1997 yılında lise mezuniyetine giderken kaza geçirip komaya giren bir gencin; 22 sene sonra komadan uyanıp kazadan önce sevdiğinin peşinden gitmesini konu ediniyor.

Haldun Boysan, Ulaş İnan Torun, Aslıhan Güner, Timur Acar, Kemal Uçar, Sema Atalay, Erdem Baş ve Onur Sermik'in rol aldığı filmin yönetmenliğini Serdal Genç yaptı.

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Akıllara Seza fragman

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