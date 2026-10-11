BYD'nin ilk insansı robotu ortaya çıktı: İşte tasarımı!

Çinli otomotiv devi BYD, elektrikli araçların ardından insansı robot teknolojilerine yönelik çalışmalarında önemli bir adım attı. Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi tarafından 9 Ekim 2026 tarihinde yayımlanan "Embodied AI Robot" (Bedenlenmiş Yapay Zekâ Robotu) tasarım patenti, şirketin kendi geliştirdiği ilk insansı robotunun görünümünü ortaya çıkardı.

Patent belgelerinde yer alan robotun yürüme, dengesini koruma ve çevresiyle etkileşime girme yeteneklerine sahip akıllı bir robot olduğu belirtiliyor. Robotun hizmet, eğitim ve endüstriyel alanlarda kullanılması öngörülüyor.

BYD'NİN İNSANSI ROBOTU NASIL GÖRÜNÜYOR?

Yayımlanan patent çizimleri, siyah ve beyaz renklerin hâkim olduğu, insan vücudundan esinlenen bir tasarımı gösteriyor. Robotun yuvarlatılmış, kavisli baş kısmında ekran bulunmuyor.

Robotun gövdesinde, kollarında ve bacaklarında çok sayıda eklem bulunuyor.

Ortaya çıkan tasarım, BYD'nin daha önce ön gösterimini yaptığı "Xiao Di" (Küçük D) isimli insansı robota oldukça benziyor. Ancak şirket, patentteki tasarımın Xiao Di'nin nihai üretim modeline karşılık gelip gelmediğini henüz resmen doğrulamadı.

XIAO DI'NİN AÇIKLANAN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Daha önce açıklanan bilgilere göre Xiao Di, 1,61 metre boyunda ve 58,5 kilogram ağırlığında.

Robotun 31 serbestlik derecesi bulunuyor; robotta ayrıca ±1 mm tekrarlanabilir konumlandırma hassasiyetine sahip becerikli bir el yer alıyor.

Bu özellikler, Xiao Di'nin nesneleri kavrama, el hareketleriyle etkileşim kurma ve işaret ederek açıklama yapma gibi görevleri gerçekleştirmesine imkân tanıyor.

BYD İNSANSI ROBOTLARINI OTOMOBİL BAYİLERİNDE KULLANMAYI PLANLIYOR

BYD'nin bedenlenmiş yapay zekâ alanına girişi, 2022 yılında özel bir araştırma ekibinin kurulmasıyla başlayan uzun vadeli bir stratejinin parçasını oluşturuyor.

Bu çalışmalar kapsamında robotların algılama, karar verme ve yürütme kabiliyetlerinin geliştirilmesine odaklanılıyor. BYD, endüstriyel ölçeğinden yararlanarak robot donanımlarını ve sistemlerini özelleştirmeyi amaçlıyor.

Şirket içi Ar-Ge çalışmalarının ötesinde BYD, robotik ekosistemindeki varlığını da genişletiyor: Şirket, Ağustos 2023'te Agibot'a yatırım yaptı ve Nisan 2025'te Percibot'ta hisse edindi.

Şirket, kendi üretim tesislerini robotların test edilmesi için de kullanıyor. Ubtech'in Walker S1 adlı endüstriyel insansı robotu, BYD'nin Changsha fabrikasında malzeme elleçleme ve tanımlama görevleri için kullanıldı.

BYD yöneticileri, bu robotları bayi ağlarında devreye alma planlarını daha önce belirtmişti. Bu planlara göre robotlar müşterileri karşılamak, araçların özelliklerini anlatmak ve araç içi bilgi-eğlence sistemlerini tanıtmak gibi standartlaştırılmış görevleri üstlenecek.

Kaynak: CarNewsChina