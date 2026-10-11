Yorgunluk sanıyordu: Hastaneye gidince gerçeği öğrendi! Kalbi ters yöne akıyormuş

Kahramanmaraş'ta yaşayan İsmail Yiğit, nefes darlığı ve çabuk yorulma şikâyetleri üzerine Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kirişci ve ekibi tarafından yapılan muayene ve tetkiklerde, Yiğit'in kalbinde doğuştan delik bulunduğu ve akciğerlerden gelen 4 toplardamarın kalbin sol tarafı yerine sağ tarafına açıldığı belirlendi.

Ameliyata alınan Yiğit'in kalbindeki delik kapatılırken, yanlış yere bağlanan damarlar da doğru bölgeye yönlendirildi. Koltuk altından yaklaşık 4-5 santimetrelik kesiyle kapalı yöntemle gerçekleştirilen ameliyatın ardından Yiğit sağlığına kavuştu.

"TOPLUMDA BİLİNMEYEN HASTALIKLARDAN BİRİSİ"

Başarılı bir ameliyat gerçekleştirdiklerini ifade eden Prof. Dr. Kirişçi, "İsmail bey 28 yaşında bir hastamız. Doğuştan damarları, akciğerden gelen toplardamarları yanlış yere dökülüyordu. Kalbin sol tarafından dökülmesi gerekirken sağ tarafına dökülen bir durumdu. Toplumda bilinmeyen hastalıklardan birisi. Yaygın doğumsal kalp hastalıklarından değil elbette. Akciğerlere giden kan miktarı, aşırı miktarı arttığından dolayı akciğer basıncını artırıp ciddi nefes darlığı tablosu oluşturuyor. Biz bu ameliyatı kapalı yöntemle koltuk altından girerekten yaklaşık dört beş santimlik kesiyle bu ameliyatı yapmış olduk. Hem kalbinde olan deliği kapattık, aynı zamanda da yanlış dökülen damarlarda doğru yere aktarılmasını sağlatmış olduk. Bu sayede sağlığına kavuşmuş oldu. Normal sağlıklı bir birey neyse İsmail bey de şu anda o durumda" diye konuştu.