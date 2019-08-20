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Akıllı saat satışları hatırı sayılır oranda arttı

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TEKNOLOJİ  | 20.08.2019 08:49 | Son Güncelleme

Giyilebilir teknoloji ürünleri arasında en popüler ismin akıllı saatler olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Akıllı saat kullanımı ilk Apple Watch’ın satışa sunulmasıyla hatırı sayılır oranda arttı.

Akıllı saat satışları hatırı sayılır oranda arttı

Pekala Apple Watch öncesinde de Samsung, LG ve benzeri üreticilerin akıllı saat modelleri satıştaydı. Fakat bu saatlerin iPhone modelleri ile pek uyumlu olmaması, Apple müşterilerinin pazara dahil edilmesini güçleştiriyordu.

Nitekim Apple Watch’ın satışa sunulmasıyla birlikte iPhone sahipleri de saat pazarına entegre oldu. Böylece sektörün büyüme hızı da önemli bir ivme yakaladı.

Aradan geçen yıllardan ötürü pazarda bir doyum beklentisine girebilirsiniz. Fakat işin aslı pek de öyle değil.

Dünyaca ünlü analiz şirketi Canalys tarafından yapılan araştırmaya göre geçtiğimiz çeyrekte sadece Kuzey Amerika’da 7.7 milyon saat sevkiyatı gerçekleşmiş. Bu rakam bir önceki yılın aynı çeyreğinden yüzde 38 oranında daha fazla. Yani akıllı saat pazarı sadece Kuzey Amerika’da bile yüzde 38 oranında  bir büyüme kaydetmiş.

Pazarın lideri ise geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi yine Apple. Tek başına 37.9’luk pazar payına sahip olan Apple’ı yüzde 28.3 ile Fitbit izliyor. Samsung’un yüzde 10.6 paya sahip olduğu pazarda zirveye oynayan şirketlerin tamamı geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine oranla büyüme içerisinde.

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Anahtar Kelimeler:
Apple Watch akıllı saat

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