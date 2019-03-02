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Akıllı şehirlere az kaldı!

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TEKNOLOJİ  | 02.03.2019 09:27 | Son Güncelleme

MWC 2019’daki turumuz devam ederken Dell Technologies’in standını da ziyaret ettik. Firma, Ericsson ve Vmware gibi önemli isimlerle ortak hareket ederek yeni ürünlerini geliştiriyor. Tabii ki bu ürünlerin altyapısını 5G ve bulut teknolojileri oluşturuyor.

Akıllı şehirlere az kaldı!

Dell, çok fazla işlem yapabilen, ama bunun yanında “mikro” boyutlarda denilebilecek yeni bulut tabanlı sunucularından akıllı şehir çözümlerine kadar pek çok konuya odaklanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
MWC 2019 Dell Technologies Akıllı şehir

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