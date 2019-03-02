Akıllı şehirlere az kaldı!

Dell, çok fazla işlem yapabilen, ama bunun yanında “mikro” boyutlarda denilebilecek yeni bulut tabanlı sunucularından akıllı şehir çözümlerine kadar pek çok konuya odaklanıyor.
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