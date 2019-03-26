Akıllı telefon fiyatları değişecek mi?

Normalde 1100 TL civarına satılan modeller 1600 – 1700 TL bandından satılmaya başlamıştı. Neyse ki bir ara 7TL’ye dayanan doların 5TL dolaylarına kadar gerilemesiyle birlikte, telefon fiyatları da biraz normal seviyelere düşmeye başladı.

Şimdilerde yeni bir amiral gemisi modelinin fiyatı 4000TL ile 8000TL arasında değişiyor. Örneğin Samsung’un kısa süre önce satışa sunduğu Galaxy S10+ modelinin fiyatı 7500TL’den başlıyor.

Eğer tercihinizi Xiaomi’nin Snapdragon 855 kullanan amiral gemisi modellerinden yana kullanırsanız, ödeyeceğiniz meblağ da 5000TL’nin altına kadar inebiliyor.

Genel anlamda kullanıcıların bu yeni fiyatlara öyle ya da böyle alıştıklarını söyleyebiliriz. Peki ya Mart sonrası döviz kurları tekrar artarsa?

Döviz kurları akıllı telefon fiyatlarını doğrudan etkiliyor

Geçtiğimiz günlerde döviz kurunda ani bir sıçrama yaşandı. Bu sıçrama sonrası 5.4TL seviyelerinde dolaşan dolar 5.8TL’ye kadar dayandı. Bu ani artış akıllı telefon almayı düşünenlerin kafasında aynı sorunun oluşmasına neden oldu. Akıllı telefon fiyatları artacak mı?

Akıllı telefon fiyatları artacak mı sorusunu yanıtlamadan önce şunu hemen belirtelim. Genel olarak ülkemizdeki akıllı telefonların çok büyük bir bölümü ithal olduğundan, fiyatları da döviz kurlarıyla belirleniyor. Dolayısıyla artan kur, telefon fiyatlarına da doğrudan etki ediyor.