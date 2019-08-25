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Akıllı telefon pazarının yeni kamera trendleri

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TEKNOLOJİ  | 25.08.2019 08:50 | Son Güncelleme

Dünyanın en sert rekabetinin geçtiği akıllı telefon pazarının birçok markası bulunuyor. Özellikle de Asya kökenli olanlar daha çok kamera kalitesine dikkat ederken diğerleri ise donanım özelliklerine önem veriyor.

Akıllı telefon pazarının yeni kamera trendleri

Rekabet olarak daha avantajlı olan Asya takımı, kullanıcıların şu anda en fazla önem verdiği kamera özelliklerini geliştirmeye çalışıyor. Huawei elbette bu noktada en büyük küresel güç diyebiliriz. Şirket daha önceden 2 kez Avrupa’dan en iyi akıllı telefon ödülünü almıştı.

Diğer bütün donanım özelliklerinde olduğu gibi akıllı telefon pazarında da yeni trendlere yer verilmeye çalışılıyor. Bu sayede kendisini tekrar eden akıllı telefon üreticileri çok daha farklı ürünlerle tüketicinin karşısına geçmiş oluyor.

Son zamanların kamera alanındaki yeni trendleri daha çok yakınlaştırma ile ilgili oluyor. Örneğin yakında çıkacak olan Oppo Reno 2 modelinde 20x zoom kullanılması yüksek bir ihtimal. Yine Huawei şirketi de P30 ve P30 Pro modellerinde ciddi bir zoom netliği elde etmeyi başardı. Her ne kadar 100 MP kameralar üretilmesi için çalışmalar devam etse bile, yine de 48 MP kamerada da önemli başarılar elde ediliyor.

Akıllı telefon üreticileri kamera konusunda yazılım mı yoksa donanım mı tartışmasına devam ederken son gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Peki sizce bu tür bir kamera yarışı nereye doğru evrilecek? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon kamera

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